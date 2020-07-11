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Aktüel

İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş, Ayasofya Camisi ve çevresinde inceleme yaptı

Yeniakit Publisher
2020-07-11 15:19:34 -
İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş, Ayasofya Camisi ve çevresinde inceleme yaptı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, ibadete açılmasına karar verilen Ayasofya Camisi ve çevresinde incelemede bulundu.

Öğle saatlerinde Tarihi Yarımada'ya gelen İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Ayasofya Camisi ile Sultanahmet Camisi ve meydanda inceleme yaparak güvenlik önlemlerini denetledi.

Öte yandan Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılması kararını sevinçle karşılayan birçok vatandaşın Ayasofya Meydanı'na ziyareti sürüyor.

Buraya gelen yaklaşık 50 kişilik grup tekbir getirerek çeşitli sloganlar attı.

İlahi de okuyan grup, polis ekiplerinin sosyal mesafeyi korumaları ve meydanı boşaltmaları yönündeki uyarıları üzerine buradan ayrıldı.

Polis helikopteri de zaman zaman bölgeyi havadan denetledi.

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