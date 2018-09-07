İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden dikkat çeken proje!

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın geliştirdiği ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Güvenli Okul" projesi kapsamında öğretmen, öğrenci ve velileri bilgilendirme toplantıları başladı.

Proje kapsamında Mobil Okul Timleri de (MOT), okul çevrelerinde işportacı ve seyyar satıcı gibi davranarak art niyetli kişileri tespit ederek yakalanmasını sağlamak ve suç oluşmasını engellemek amacıyla çalışma yapacak.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nce öğretmen, öğrenci ve veliler, yapılan toplantılarla bilgilendirilirken, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de okul servis araçlarının "okul servisleri yönetmenliğine" uyumunu denetleyecek.

Projenin amacının, öğrencilerin ve gençlerin, yeni eğitim-öğretim yılını sağlıklı, huzurlu ve asayiş içerisinde geçirmelerini sağlamak olduğu vurgulandı.

Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin yıl boyu süreceği belirtild