İstanbul’un bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Bu sebeple vatandaşlar kesintilerin ne zaman nerede yaşanacağını araştırıyor. Peki, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek? 27 Ekim Perşembe elektrikler ne zaman gelecek?

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKÇAM, ERDEM, HİMMET, KARADUMAN, ORTAKÖY, TURHAN, YILDIRIM BEYAZIT, ÇINARALTI, İPAR, ŞEFAAT sk / İSLAMBEY mah ATASOY, BAĞCI, BENGİALP, DUATEPE, ERSAN, FATİH, GAFFAR, HÜKÜMET, KARAGÜL, KÜHEYLAN, LALEGÜL, MECİDİYE, NEZİH, PERİ, REDİF, RIFAT, SELMA, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 27/10/2022 09:00:00 - 27/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah DENİZGÖREN, DOSTLUK, MATARACI sk bölgelerinde 27/10/2022 09:30:00 - 27/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah LOZAN, SARIÇAM sk / ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AYŞIL, FECİR, GÜNEYSU, SÜHA sk bölgelerinde 27/10/2022 11:00:00 - 27/10/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah EFDAL, NECİP FAZIL sk bölgelerinde 27/10/2022 12:00:00 - 27/10/2022 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BALCIBÜK, BİLGEHAN, FİRUZE, HASAN ÖNEL, SADABAT, TUBA, YEDİTEPE, YUSUF sk / YEŞİLKENT mah G-678, G-715, G-716, G-717, G-744, G-830, G-831, G-833, G-834, G-848, G-851, G-853, G-873, G-898, G-899, G-901, G-902, G-903, G-905, G-909, G-930 sk bölgelerinde 27/10/2022 09:00:00 - 27/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah MARMARA, NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 27/10/2022 13:00:00 - 27/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 27/10/2022 00:00:00 - 27/10/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah KOÇMAN sk bölgelerinde 27/10/2022 04:00:00 - 27/10/2022 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 27/10/2022 00:00:00 - 27/10/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ATATÜRK sk bölgelerinde 27/10/2022 09:00:00 - 27/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1242., 1243., 1244., 1245., 1246., 1247., 1249., 1250., 1257., 1258., 1259., 1268., 1269., 1271., CUMHURİYET, KİRAZLI sk bölgelerinde 27/10/2022 09:00:00 - 27/10/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-YILDIZTEPE mah 481., 486. sk bölgelerinde 27/10/2022 09:00:00 - 27/10/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ATOM, BAĞCILAR, BAĞCILAR 2. ARA, BERRAK, DORUK , GÜLER 1, GÜVERCİN 1, HAVUZLU, KIBRIS, KUYULU, MARTI 1, NURLU, SAHRA, SERHAT 2, ÇELİK HANÇER 6., ÖZLER sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-YILDIZTEPE mah KIBRIS, KUYULU sk bölgelerinde 27/10/2022 09:00:00 - 27/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ADEM, BARBAROS 1, ERGÜN, KEREM 1, PLEVNE, YAŞAR sk bölgelerinde 27/10/2022 09:00:00 - 27/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah AKIN 1, ATİLLA, DERYA 2, EMEK, ESENLER, GELİNCİK, IHLAMUR, KESTANE, KÖPRÜBAŞI, KİRAZLI, MARMARA 2, MUSTAFA KEMALPAŞA, NARLI, NEHİR, SARMAŞIK, YUNUS, ÇAM, ÇAVUŞPAŞA, ÇAVUŞPAŞA KÖPRÜYOLU, ÇİMEN 1 sk bölgelerinde 27/10/2022 11:00:00 - 27/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah ÇOBANÇEŞME E-5 YAN YOL sk bölgelerinde 27/10/2022 09:30:00 - 27/10/2022 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah AKEL sk bölgelerinde 27/10/2022 00:01:00 - 27/10/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah AYANCIK, GÜLAY, KOSOVA, TOK, YEŞİL ÇİMEN sk bölgelerinde 27/10/2022 05:00:00 - 27/10/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah ACI ÇEŞME, BARBAROS, CAMİ, CEBERHAN, GENÇ OSMAN, GÜMÜŞ, ORTANCA, ŞEHİT KAMİL BALKAN sk bölgelerinde 27/10/2022 10:00:00 - 27/10/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah MUSTAFA KEMAL ATATÜRK sk / MURATPAŞA mah CUMHURİYET, HASAN PAŞA, YABANGÜLÜ sk bölgelerinde 27/10/2022 11:00:00 - 27/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 9., ŞEHİR PARKI sk bölgelerinde 27/10/2022 12:00:00 - 27/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah ARZU ÇIKMAZI, BESTEKAR HACI FAİK, BESTEKAR ŞEVKİ BEY, ENDERUNLU İSMAİL HAKKI, ITRİ, ZİNCİRLİKUYU YOLU sk bölgelerinde 27/10/2022 00:00:00 - 27/10/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah MAYA, SİTE, ÖZTÜRK, ŞEHİT ERDOĞAN İBAN sk / LEVENT mah LEVENT sk bölgelerinde 27/10/2022 00:00:00 - 27/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah ALTZEREN, EBULULA MARDİN, FULYALI, ÜLGEN sk bölgelerinde 27/10/2022 00:00:00 - 27/10/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah BARBAROS, GAZİ UMUR PAŞA, KARA HASAN, MORBASAN sk / DİKİLİTAŞ mah BARBAROS sk / GAYRETTEPE mah BARBAROS, BAYINDIR, EMİRHAN, FUAT SARP, HAMİDİYE, HATTAT HALİM, HOŞSOHBET, KIRLANGIÇ, NECATİ ALBURUZ, VEFABEY, ÇAKIR ÇIKMAZI sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE, KASAP, MÜSELLES sk bölgelerinde 27/10/2022 00:00:00 - 27/10/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah ARZU ÇIKMAZI, BESTEKAR HACI FAİK, BESTEKAR ŞEVKİ BEY, ENDERUNLU İSMAİL HAKKI, ITRİ, ZİNCİRLİKUYU YOLU sk bölgelerinde 27/10/2022 00:00:00 - 27/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah ASLAN, AYAZMADERESİ, BESTEKAR, BİRGÜL, SARAKA, TUĞRUL, YENİ GELİN ZERDE, YENİGELİN sk bölgelerinde 27/10/2022 09:00:00 - 27/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah BESTEKAR, BİRGÜL, SARAKA, YENİ GELİN ZERDE sk bölgelerinde 27/10/2022 09:00:00 - 27/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah BULGURCU, DEREBOYU, MÜSAHİP sk bölgelerinde 27/10/2022 10:00:00 - 27/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah HOŞSOHBET sk bölgelerinde 27/10/2022 14:00:00 - 27/10/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-ASMALI MESCİT mah ASMALI MESCİT, BALYOZ, GÖNÜL, MÜEYYET, ORHAN ADLI APAYDIN, İSTİKLAL sk / BEREKETZADE mah BEREKETZADE CAMİİ, BEREKETZADE MEDRESESİ, BÜYÜK HENDEK, CAMEKAN, GALATA KULESİ, GALİP DEDE, HACI ALİ, HOROZ, KULE ÇIKMAZI, LAKERDACI, LALELİ ÇEŞME, PORTAKAL, YÜKSEK KALDIRIM, ŞAİR EŞREF PAŞA, ŞAİR ZİYA PAŞA, ŞİMŞİR sk / FİRUZAĞA mah YENİ ÇARŞI sk / HACIMİMİ mah DİBEK, ESKİ PARMAKKAPI, GALATA BEYAZIT, GALATA MANDIRASI, HACI MİMİ KÜLHANİ, HOCA ALİ, HİSARYANI, KAFESÇİ NACİ, KAPIKULU, KARABAŞ DERE, KARABAŞ MEKTEBİ, KEMERALTI, KOLTUKÇULAR ÇIKMAZI, KUMBARACI YOKUŞU, KÖLEMEN ÇIKMAZI, LÜLECİ HENDEK, LÜLECİLER, LÜLECİLER ARASTASI, SERDAR-I EKREM, YAZICILAR ÇIKMAZI sk / MÜEYYETZADE mah ALAGEYİK, ALİ HOCA ARALIĞI, GALİP DEDE, HOCA ALİ, LÜLECİ HENDEK, REVANİ, SERDAR-I EKREM, TATAR BEYİ, YÜKSEK KALDIRIM, YÜKSEK KALDIRIM ÇIKMAZI, ZÜRAFA sk / TOMTOM mah CAMCI FEVZİ, EVCİL ÇIKMAZI, KAPIKULU, KARABAŞ KUYU ÇIKMAZI, KUMBARACI YOKUŞU, PARK, POSTACILAR, SELAHATTİN ODALARI ÇIKMAZI, TERCÜMAN ÇIKMAZI, ÖRTME ALTI, İSTİKLAL sk / ŞAHKULU mah BALKON ÇIKMAZI, BÜYÜK HENDEK, GALİP DEDE, KADRİ BEY ÇIKMAZI, KUMBARACI YOKUŞU, KÜÇÜK HENDEK, SERASKERCİ ÇIKMAZI, SERDAR-I EKREM, TIMARCI, YÖRÜK ÇIKMAZI, İLK BELEDİYE, İSTİKLAL, ŞAH KULU BOSTAN, ŞAHKAPISI, ŞAHKULU sk bölgelerinde 27/10/2022 00:00:00 - 27/10/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah BÜYÜK PARMAKKAPI, TEL, İSTİKLAL sk bölgelerinde 27/10/2022 10:00:00 - 27/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-İSTİKLAL mah ALİ KABULİ, BARUTHANE, DEDE, DİKBAYIR, GÖRELE ÇIKMAZI, KARANFİL, ÇAVUŞ, ÇEŞMELİ, ŞAHİNİM, ŞEN KANARYA sk bölgelerinde 27/10/2022 10:00:00 - 27/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AHMET YESEVİ, AKSU 2 ÇIKMAZI, ANKARA, AS, ATATÜRK, BOĞAZKÖY, BİNGÜL, CÜNEYT ARKIN, HANIMELİ 2, KORDONBOYU, LALE, MARMARA, MÜNİR NURETTİN SELÇUK, MÜNİR ÖZKUL, MÜZEYYEN SENAR, NERGİS 1, PARMAKSIZ, SOYDAN, SÜMBÜL, TURGUT ÖZAL, YEŞİM, ZAMBAK, ZUHAL, İPLİKÇİ sk / FATİH mah 11. ŞEHİTLER, 2. KORDONBOYU, ABDULLAH YÜCE, ADNAN KAHVECİ, ADNAN ŞENSES, AKASYA, ALBAYLAR, AYHAN IŞIK, BAĞLAR 2, CANDAN, CENGİZ TOPEL, CÜNEYT ARKIN, DENİZ, DİLEK, ERDİNÇ ÜSTÜN, EREKE, ESİN, EZGİ, FAZLI, GAZİ MUSTAFA, GÜL 2, HAKAN 1, HAMZA PINAR, HARMAN, HAZERFEN, HULUSİ KENTMEN, IŞIL, KANARYA, KOMANDO, KORDONBOYU, MEHTAP, METİN AKPINAR, NASRETTİN HOCA, ORDU, ORTATEPE, PAPATYA, PELİN, RIZA KÜÇÜKOĞLUPAŞA, SAFİYE AYLA, SALKIM, SEHER, SULTAN FATİH , TURGUT ÖZAL, UMUTREİS, VEHBİ KOÇ, VEYSEL KARANİ, YAHYA ÇAVUŞ, ZEKİ ALASYA, ZÜMRÜT, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ, ÜZÜM, İZMİR, ŞEHREMİNİ, ŞEHİT GAFFAR OKKAN, ŞERBET sk bölgelerinde 26/10/2022 23:00:00 - 27/10/2022 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah 18 MART, AK MEŞE, ALAN, ALEMDAR, ALTINKAYA, ALİZE, ANAFARTALAR 1, ASİL, ATACAN, ATATÜRK 1, ATMACA, ATMACALAR ÇIKMAZI, BANKALAR, BARBAROS, BATURALP, BELDA, CELALBEY, CELALİYE, CUMHURİYET, D-100 KARAYOLU, DERNEK, DOĞUŞ, DUMLUPINAR, DİKİLİTAŞ, EGE, EMİNÖNÜ, ERDEMLİ, FEVZİ PAŞA 1, FUNDA 2, GÖNENÇ, GÜRCAN ŞAHİN, GÜVERCİNLİK, HIZIR, HÜRRİYETİM, IHLAMUR 2, IRMAK 1, KARADENİZ, KARŞIYAKA, KAVAKLI, KAYALIK 1, KEBİR, KIZILELMA, LODOS, MERİDYEN, MEYDAN 1, MORMENEKŞE, MİLLET 5, NAMIK KEMAL, ORTABAYIR, ORTAKLAR, SAKA 1, SEDA 1, SEL, SELEN 1, SIRA, SİM, TEZCANLI, TÜRKALİ, TÜRKECAN, TÜRKSOY, ULUDERE, ULUS 1, YAVRU VATAN, YAVUZTÜRK, ÇAVUŞOĞLU, ÇAYIR 1, ÖTÜKEN, ÖZGÜÇ, ÖZTUNÇ, ÜLKE, İNÖNÜ 1, İSMETPAŞA 1, İSTANBUL, İZCİ TÜRK, ŞEREFBEY sk / KAMİLOBA mah ASIL, İSTANBUL sk / ULUS mah İSMETPAŞA sk bölgelerinde 27/10/2022 01:00:00 - 27/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah D-100 KARAYOLU, DOLAPDERE, ORAKÇI, OĞUZLAR sk bölgelerinde 27/10/2022 01:00:00 - 27/10/2022 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah AKDENİZ, EGELİ, FİNİKE, TUNÇASLAN, TUĞRA, YALIKAVAK, ÇAMLIÇEŞME, ŞİLE sk bölgelerinde 27/10/2022 09:30:00 - 27/10/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AHMET YESEVİ, AKSU 2 ÇIKMAZI, ALBATROS, ANKARA, AS, ATATÜRK, BAYIR, BAYRAKTAR, BAYRAM, BAŞARAN, BAŞKENT, BOLCAN, BOĞAZKÖY, BİNGÜL, CÜNEYT ARKIN, ENGİN, FESLEĞEN, GAYE, GEDİZ, GELİNCİK, GÜLİN, HAMİYET YÜCESES, HANIMELİ 2, HÜLYA KOÇYİĞİT, KARADERE, KORDONBOYU, LALE, MARMARA, MÜNİR NURETTİN SELÇUK, MÜNİR ÖZKUL, MÜZEYYEN SENAR, NERGİS 1, NUSRET ERSÖZ, OKUR, PARMAKSIZ, POYRAZ 1, SEVGİ, SOYDAN, SÜMBÜL, TEZCAN, TURGUT ÖZAL, VEFA, YEŞİM, YUNUS EMRE, ZAMBAK, ZEKİ MÜREN, ZUHAL, İPLİKÇİ sk / CUMHURİYET mah AKPINAR, ARAS, AŞİYAN, BESTEKAR, BEY, BEYAZGÜL 1, BULUT, BURCUM, BÜLENT, CENAP, CENNETKUŞU, CEZMİ, D-100 KARAYOLU, ERGENE, ERKAL, EVREN, GAMZE, GEZİNTİ, GÖKSU, GÜLÇİN, GÜNGÖR, HASAN TAHSİN ÜÇER, IŞIK, KADER, KANER, KARDEŞ, KELEŞOĞLU, KEMERDERE, MESUT, ORHAN GAZİ 3, SEDDE, SEMA, SEYRAN 3, TEMİZ, TURGUT ÖZAL, ULUDAĞ, YILDIRAY ÇINAR, YILMAZLAR, ÇAMLIK 2, ÇINARCIK, ÇORUH, ÇUBUK, ÖMÜR 2, ÖZGE, ÖZLEM, İPEK, İĞDE, ŞAHİN 1 sk / FATİH mah ADNAN KAHVECİ, AKARSU, AKASYA, AKBATUN, ALTIN, ALİEFENDİOĞLU, ARIKENT SİTESİ, ARMA, ASUDE 1, ATA, AYCAN, AYHAN IŞIK, AÇELYA 3, BARBAROS 2, BAĞLAR 2, BEGONYA 1, BOĞAZİÇİ, BUSE, BİLGE, CANDAN, CENGİZ TOPEL, CEVHER, CÜNEYT ARKIN, D-100 KARAYOLU, DENGE, DOĞAN 3, DURU, DİLBER, DİLEK, EFECAN, ERCİYES 1, EREKE, ESİN, EVLİYA ÇELEBİ, EZGİ, FATİH NAMIK KEMAL, FAZIL, FAZLI, FEDA, FELAK, FETTAH, GÜL 2, HAKAN 1, HALİDE EDİP ADIVAR, HAMZA PINAR, HAZERFEN, IŞIL, KAKTÜS 2, KANARYA, KAPTAN, KARACASU, KAYNAK, KEMERDERE, KETEN, KOCA bölgelerinde 27/10/2022 23:00:00 - 28/10/2022 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah ÇAKIL YOLU sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DUYGU sk / ÇAKIL mah AKTEPE ÇIKMAZI, BERHUDAR, BERİL, DİNÇER, DİYAR, EGENUR, EKBER, EKER, EKREM ÇIKMAZI, ELA, ELMAS, ELÇİ, ERSİN ÇIKMAZI, EĞİLMEZ, GÜLİSTAN, ÇAKIL YOLU, ÖZGÜ sk bölgelerinde 27/10/2022 09:00:00 - 27/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 670., 673., 674., 675., SAKARYA, TUNA sk bölgelerinde 27/10/2022 10:00:00 - 27/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah 1273., 1491., 1492., 1497., 1498., 1501., 1508., 1510., 1511., AHMET ARİF sk bölgelerinde 27/10/2022 09:00:00 - 27/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 1., 2., 3., 6., 7., ALADAĞ, BOĞAZKÖY, DUYGU, ESENKENT BAHÇEŞEHİR YOLU, HUZUR, IRMAK, KARTEPE, KEMALETTİN TUĞCU, KIRÇİÇEĞİ, KÖROĞLU, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, NEŞE, YEŞİLTEPE, ÇINARALTI sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AŞIK VEYSEL mah HADIMKÖY - BAHÇEŞEHİR YOLU sk / KOZA mah 1635., ESENKENT BAHÇEŞEHİR YOLU sk bölgelerinde 27/10/2022 09:00:00 - 27/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1657. sk bölgelerinde 27/10/2022 09:00:00 - 27/10/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah MEYDAN DÖNÜŞÜ sk bölgelerinde 27/10/2022 00:05:00 - 27/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ALTAY sk / GÜZELTEPE mah FATİH SULTAN MEHMET sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 881. sk bölgelerinde 27/10/2022 00:05:00 - 27/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.KARADENİZ, 2.IHLAMUR, DAMLA, GENÇLİK, GİRNE, HACI HÜSEYİN, KUŞBURNU, MANZARA, OKUTAN, PINAR CAMİİ, SANCAK, YILDIZTEPE, ZÜMRE, ÇAY, ÇOTANAK, İLKNUR sk bölgelerinde 27/10/2022 09:00:00 - 27/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.SÜMBÜL, 1.YAPRAK, 3.ÇINAR, CANAN, DAĞARCIK, EFENDİ, EFES , GÖKHAN, GİRNE, HÜNER, KÖKNAR, MERCAN, MEVLANA, MEVSİM, MİNE, SELVİ, SEMERKANT, ŞAHİNLER, ŞEHİT METİN KAYA, ŞİMŞEK sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 841., EFES, GİRNE sk bölgelerinde 27/10/2022 09:00:00 - 27/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah FIRTINA, GAZİOSMANPAŞA, SELİN, SÜRMENELİLER, SÜRMENELİLER ÇIKMAZI sk / KARADOLAP mah 1.ŞENÇALAR ÇIKMAZI, 2.YASEMİN, 2.ZÜMRÜT, 2.ÇİĞDEM, 3.YILDIZ, 3.ŞAHİN, ARKA, ASMALI, ATLAS, AYDIN, AYÇİÇEK, BAHAR, DİREK, FİLİZ, GAZİOSMANPAŞA, GÜLİN, KIZILTUNÇ, KUDRET, KUMRU MERDİVEN, MARTI, NAMIK KEMAL, ORTAOKUL, SÜMBÜL, TANYERİ MERDİVEN, VARDAR, ÇEKİRDEK, ŞENÇALAR sk bölgelerinde 27/10/2022 09:30:00 - 27/10/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-HASEKİ SULTAN mah BÂKİBEY, DR. ADNAN ADIVAR, HALİMBEY, HASEKİ, SELÇUK SULTAN, TURGUT ÖZAL MİLLET sk bölgelerinde 27/10/2022 09:00:00 - 27/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-KOCA MUSTAFAPAŞA mah ARAP KUYUSU, ARAP KUYUSU ÇIKMAZI, HACI HÜSEYİN CAMİİ, NARLIKAPI, NARLIKAPI ÇIKMAZI sk bölgelerinde 27/10/2022 09:00:00 - 27/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-YAVUZ SULTAN SELİM mah ALTI BOHÇA, DİNİBÜTÜN, HALİÇ, HELVACI AHMET, KADI ÇEŞMESİ, KARA SARIKLI, KARADENİZ, KOPÇA, MÜFTÜ HAMAMI, MİMAR ÇEŞMESİ, PELİN, TİFTİK, ÂŞIKPAŞA, ŞEHLA sk bölgelerinde 27/10/2022 11:00:00 - 27/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ALTAY sk / GÜZELTEPE mah FATİH SULTAN MEHMET sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 881. sk bölgelerinde 27/10/2022 00:05:00 - 27/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.SÜMBÜL, 1.YAPRAK, 3.ÇINAR, CANAN, DAĞARCIK, EFENDİ, EFES , GÖKHAN, GİRNE, HÜNER, KÖKNAR, MERCAN, MEVLANA, MEVSİM, MİNE, SELVİ, SEMERKANT, ŞAHİNLER, ŞEHİT METİN KAYA, ŞİMŞEK sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 841., EFES, GİRNE sk bölgelerinde 27/10/2022 09:00:00 - 27/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1184. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2240., 2241., 2242., 2243., 2245., 2246., 2247., 2248., F, G, ORHAN GAZİ sk / UĞUR MUMCU mah 2240., 2241., 2242., 2243., 2244., 2245., 2246., 2247., 2248., 2254., 2255., G, H, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 27/10/2022 13:00:00 - 27/10/2022 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah UĞUR sk bölgelerinde 27/10/2022 10:00:00 - 27/10/2022 14:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah ATAK, BALÇIK, BAŞPINAR, BERK, BEYZA, BILDIRCIN, DERE, HAVZA, HAŞMET, TALATPAŞA sk / HARMANTEPE mah ABDİ İPEKÇİ, AKIN, ASLAN, ATAK, AYAZ, BEYLER, DERE, DOĞU, EVLEK, GÜLBEN, GÜRBÜZ, GÜZELDERE, HAYRAN, KAYA, KONAK, SUYOLU, TALATPAŞA, TAN, TARIM, TARIM ÇIKMAZI, UYANIK, YENİCE, ÇELENK, ÖKTEN ÇIKMAZI, İDİL, İMREN sk / ÇELİKTEPE mah ÜÇOKLAR sk bölgelerinde 27/10/2022 10:00:00 - 27/10/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah KAYMAK sk bölgelerinde 27/10/2022 10:00:00 - 27/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKŞEMSETTİN, ATA, BATUHAN, BURAK, DİLAVER, FAZİLET, GİRNE, HALİÇ, HIZIR, NAR, SAKİN, SERDAR, SORGUN, VEYSEL KARANİ, YUNUS, ŞEHNAZ sk bölgelerinde 27/10/2022 10:00:00 - 27/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah AKTÜRK, AKÇAM, AÇIKGÖZ, BAŞIBÖLÜK, CEBECİ, DİLARA, ENDER, ERSOY, GAZHANE, GÖZÜAYDIN, GÜLBAŞAK, GÜLDİBİ, GÜNAÇTI, GÜNGÖREN, HALUK, HANIMELİ, HAYAL, KARAKOÇ, KESKİNGİL, KUŞHANE, KÜÇÜK ÇINAR, METİN, SULTAN, TEMİZ, ULUTAŞ, UÇANKUŞ, YALINTAY, YAĞIZLAR, YAŞAYANLAR, YUVAM, ÇELEBİ, ÖZMEN, ÖZTOPRAK, ÜLKER, ÜÇBUDAK, İLKER, İNCEBAYIR, İĞDE, ŞAHİN sk bölgelerinde 27/10/2022 10:00:00 - 27/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah BÜLBÜL, FLAMAN, KIZ KUŞU, SAKA KUŞU, SÜLÜN, TAVUS KUŞU, YARASA, YENİ BÜLBÜL, ZÜMRÜTÜ ANKA, ŞAHİN sk bölgelerinde 27/10/2022 09:00:00 - 27/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah AYDINEVLER BOSTAN, AYDINEVLER YILDIRIM, AYDINEVLER YILDIRIM ÇIKMAZI, BAYINDIR ÇIKMAZI, MACİTBEY, ORDULULAR, SARIÇAM, TEKİNKAYA ÇIKMAZI, TÜRKBEY ÇIKMAZI, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 27/10/2022 09:00:00 - 27/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah ALDEMİR, ALEM, ARILI, ARŞİMET, ATİK, BAYINDIR, BAŞPINAR, BOŞ, BÜYÜKÇAVUŞLU, BİRLİK, BİRİNCİ, CEMŞİT, COŞKU, CİNGÖZ, DARGEÇİT, DEMOKRASİ, DENİZYILDIZI, DURGUN, ERGENEKON, ESARET, FEN ÇIKMAZI, FIRFIR, FİYONK, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, GÖK, GÖLBAŞI, GÖLET, GÖLYANI, GÜLPEMBE, GÜVEN, GİRGİN, HANCIOĞLU, HARİTACILAR, HARŞİT, HASFIRIN, HAVANCI, HAYIRLI, HAYRABOLU, HIZIROĞLU, HÜKÜMDAR, HÜZÜN, HİSARÖNÜ, KANUN, KARAKARTAL, KATİBİM, KESTİRME, KETENDERE, KOCAYEMİŞ, KUVVET, KÖYALTI, KÜLTÜRLÜ, KİMYA, MARTIKUŞU, MEHMET ALİ UZER, MEKAN, MERHAMET, MERSİNAĞACI, MISIR, MUKADDES, MÜNEVVER, MİLLİ MÜCADELE, NADİREN, NAKİL, NALBANT, NARGİLE ÇIKMAZI, NARLIKAPI, NARLITEPE, NATO, NAZLI, OCAK, PERİ, PITIR, PİYADE, SAFAHAT, SAKLIBAHÇE, SAKİN ÇIKMAZI, SARIDAĞ, SARIEFE, SARIÇAM, SARRAF, SAZLIK, SELEN, SENCER, SERAMİK, SERİN, SEVDALI, SEZON, SUBAŞI, SUNGUR ALP, SÜPHAN, TAHTALI, TAN, TANE, TARLABAŞI, TEPELİ ÇIKMAZI, TERCÜMAN, TESKERECİ, TOHUM, TOPAĞACI, TOPTANCI, TOYA, TRABLUS, TRUVA, TURALLAR, TUĞRABERK, TUĞRALI, TÜRKLER, TİCARET, UZER, U bölgelerinde 27/10/2022 09:00:00 - 27/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah ÇERKEZKÖY CADDESİ bölgelerinde 27/10/2022 13:00:00 - 27/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah BÜYÜKDERE, PROF. DR. NURETTİN MAZHAR ÖKTEL sk bölgelerinde 27/10/2022 10:00:00 - 27/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah EFLATUN, GÜRSEL, KURUÇAY, KURUÇAY ARALIĞI, ÇAMÖZÜ sk bölgelerinde 27/10/2022 10:00:00 - 27/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESKİŞEHİR mah KINALI KEKLİK sk / HALİDE EDİP ADIVAR mah AKAR, BALCI, ÇİFTE CEVİZLER sk / MERKEZ mah AHENK, HUZUR, LAVANTA, ÇİFTE CEVİZLER sk bölgelerinde 27/10/2022 13:00:00 - 27/10/2022 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESKİŞEHİR mah KINALI KEKLİK sk / HALİDE EDİP ADIVAR mah AKAR, BALCI, ÇİFTE CEVİZLER sk / MERKEZ mah AHENK, HUZUR, LAVANTA, ÇİFTE CEVİZLER sk bölgelerinde 27/10/2022 13:00:00 - 27/10/2022 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 178., 184., 185., 187., 188., 189., 190., 191., 192., 193., 195., 196., 197., 203., ORDU sk bölgelerinde 27/10/2022 11:00:00 - 27/10/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1184. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2240., 2241., 2242., 2243., 2245., 2246., 2247., 2248., F, G, ORHAN GAZİ sk / UĞUR MUMCU mah 2240., 2241., 2242., 2243., 2244., 2245., 2246., 2247., 2248., 2254., 2255., G, H, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 27/10/2022 13:00:00 - 27/10/2022 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ATAŞEHİR

27.10.2022 14:00 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak 14., KARAMOLLAUŞAĞI.

27.10.2022 09:30 - 14:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak DİCLE, ATAŞEHİR

BEYKOZ

27.10.2022 10:00 - 14:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak EZBER ÇIKMAZI, 75. YIL, CANFEDA ÇIKMAZI, SELMA ÇIKMAZI

ÇEKMEKÖY

27.10.2022 09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KIRLANGIÇ, TURGUT ÖZAL, SULTAN MURAT, BULUŞ, BULVAR, BUKLE, DEKOR, DESEN

27.10.2022 12:00 - 13:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT TURAN, ÇAĞDAŞ, GONCA, GURUR, ÖZDEN, TUĞBA, SARMAŞIK, FUNDA, ÇİÇEK, ZAMBAK, REZENE, BEYAZ, YONCA, ONUR, EMEK

27.10.2022 10:00 - 13:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YAĞMUR

KADIKÖY

27.10.2022 09:30 - 14:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak PERÇEM, MUSTAFA MAZHARBEY

KARTAL

27.10.2022 09:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKŞEMSETTİN, NAKKAŞ, ZİŞAN, GÜZELBAĞ, KATRE

27.10.2022 10:30 - 11:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT AHMET GÜVENÇ, SAHİL YOLU

27.10.2022 13:00 - 13:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HÜRRİYET, HAMAM, DERYA

27.10.2022 14:00 - 14:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK

27.10.2022 15:00 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TURGUT ÖZAL

MALTEPE

27.10.2022 09:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak NEHİR, MADENCİ, NİHATBEY ÇIKMAZI, DOĞUŞKENT, ZAMBAK, NARLIDERE, DEMET, BAŞÖĞRETMEN

27.10.2022 09:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak NARLIDERE, CAMİLER, IRMAKLAR, BÜYÜK ÇINAR, UZUN, ZERDALİ, ÇAĞLA, OKULCU, KUMSAL, ESKİ CAMİİ, ALPARSLAN, KARTAL, ÇİMENLİK

27.10.2022 09:30 - 17:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ESER, ASLANOĞLU, TRAFO, GÜNEŞTEPE, GÜLSELEN, SERİNLİK, GÜNER, AYDINLILAR, ERKAN

27.10.2022 11:30 - 12:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÖĞRENCİ

27.10.2022 16:00 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak NEŞECİ

27.10.2022 13:30 - 18:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ELMAKSAN

PENDİK

27.10.2022 09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MİMAR SİNAN, SİNEM, İSTANBUL

27.10.2022 09:00 - 18:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BUHARA, ADAÇAYI, ÇAĞLAR

SANCAKTEPE

27.10.2022 09:00 - 13:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KÖSE

ŞİLE

27.10.2022 09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak CAMCI, HAMAM YOKUŞU, BAYIR, BAĞCI, KERVAN, DİREN, BAĞEVİ, MÜJDE, DERGAH, HAMAMDERE, CUMHURİYET, SANAT, ŞENGÜL, ÜSKÜDAR, TUNA, YAĞIZ, TALİM, YEŞİL, BAĞLAR YOLU, 75. YIL, CEVAHİR, ORTANCA, KIRÇİÇEĞİ, ECDAT, ADALET, KARANLIK KISIK, ÖRNEK, SAYDAM, KAMBERAĞA, FEDAKAR, EMEK, BAĞIMSIZ, BİRGÜL, ÇAMLIK

27.10.2022 09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DEMİR, MEŞRUTİYET, MİZAN, AYDINTEPE

SULTANBEYLİ

27.10.2022 09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SELİMİYE

TUZLA

27.10.2022 09:30 - 10:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BİLGEHAN, OKÇU, SADAKAT, SEYİT ONBAŞI

27.10.2022 11:00 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İMECE, ADABÜK, SÜTLÜCE, HASGÜL, YENİEVLER, ÖZDERE, DOĞANDERE, CENGİZ TOPEL

ÜMRANİYE

27.10.2022 09:30 - 13:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SELVİ, ŞEHİT BURAK KURTULUŞ, ALBAYRAK, AŞIK VEYSEL, AYYILDIZ, GENÇTÜRK, ÖZDURU, ŞEHİT YURDANUR, TAVUKÇUYOLU, YEŞİLBAHAR, KARAKUCAK, MİNBER, GÖKPINAR, ŞANLI, DOĞANEVLER

ÜSKÜDAR

27.10.2022 09:00 - 13:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HASİPPAŞA

27.10.2022 09:30 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ALAATTİN YAVAŞÇA, ÇİÇEKÇİ BOSTAN, MAREŞAL, SERÇE, MÜTEVELLİ ÇEŞME

27.10.2022 10:00 - 19:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ZERDALİ, FERAH YOLU, GÜMÜŞ, SEYİTONBAŞI, DURU, KARAELMAS, YAMAN, MASAL, PAPATYA (ATA2) ÇIKMAZI, GÖZDE, KARTAL, YUNUS, ÇEŞME, KAŞIKÇI, HİSARCIK, MEHMET AKİF ERSOY, BORA, SARRAF, ELMAS, ALTIN, SERÇEM, MAÇKALI, YENİ ŞAHİN