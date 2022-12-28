İstanbul Edebiyat Festivali başladı

Festival bu yıl “Gül Yetiştiren Adam” teması altında Rasim Özdenören’in anısına gerçekleştiriliyor. İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen festivalin açılış programında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Politikalar Başkanı ve yazar İskender Pala, Özdenören ile dost olduklarını ve beraber çalışma fırsatı da bulduğunu söyledi. Açılışta “İstanbul’un Şiiri, Şiirin İstanbul’u” başlıklı bir konuşma yapan Pala, İstanbul’un bizzat şiirin kendisi olduğuna işaret ederek, “İstanbul’da yaşamak da şairaneliği sürdürmek gibidir ve İstanbul’da yaşamanın kıymetini bilmek lazım” dedi. Göksel Baktagir’in mini konser verdiği ve Özdenören adına bir belgesel gösterilen programa Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır katıldı. Festival Pazar günü sona erecek.