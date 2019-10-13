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İstanbul Din Görevlileri Derneği'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

İstanbul Din Görevlileri Derneği, Barış Harekatı destek olmak amacıyla bir basın açıklaması yapacak.

13 Ekim 2019 Pazar 22:34
İstanbul Din Görevlileri Derneği'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

İstanbul Din Görevlileri Derneği, Barış Harekatı destek olmak amacıyla Beyazıt Meydanı'nda toplanıyor.

İstanbul Din Görevlileri Derneği, 14 Ekim Pazartesi günü 10.30'da Beyazıt Meydanı'nda toplanacak.

Bir basın açıklaması yapacak olan dernek, Fetih Suresini okuduktan sonra programı tamamlayacak.

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 22:34
  1. İstanbul Din Görevlileri Derneği

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