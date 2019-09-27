İstanbul depremi sonrası Şişli'de balkon çöktü
İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan 5 katlı bir binanın 4. katında bulunan balkon, meydana gelen artçı depremler sonrasında çöktü. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.27 Eylül 2019 Cuma 10:27
Şişli Fulya Mahallesi'nde 5 katlı binanın 4. katında bulunan balkon, meydana gelen artçı depremler sonrasında çöktü.
Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, binadaki vatandaşlar tahliye edildi.
Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
YORUM YAZ