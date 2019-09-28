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İstanbul depremi sonrası merak edilen tek soru! 7 ve üzeri bir deprem İstanbul'da nelere yol açar?

Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 şiddetindeki deprem İstanbul'un bütün ilçelerinde hissedilirken, uzmanların İstanbul için öngördüğü 7,0 veya üzerindeki büyüklükte bir deprem hangi sonuçlara yol açar? İstanbul 7 şiddetindeki bir depreme hazır mı? İşte büyüklüklerine göre depremlerin yol açacağı etkiler.

28 Eylül 2019 Cumartesi 10:53
İstanbul depremi sonrası merak edilen tek soru! 7 ve üzeri bir deprem İstanbul'da nelere yol açar?

 Bilgehan Sarı  yeniakit.com.tr 

İstanbul'da yaşanan 5,8 şiddetindeki deprem büyük paniğe yol açarken akıllara, "megakent öngörülen büyük bir depreme hazır mı?" sorusunu getirdi.

İşte niteliklerine göre depremlerin özellikleri:

Orta şiddetli deprem

Orta şiddette yaşanan bir deprem oldukça hissedilir niteliktedir, korku uyandırabilir. Ağırlığı fazla ev mobilyalarını bile yer değiştirebilecek şiddettedir. Genel itibari ile hafif sonuçlara sebep olur. Dizaynı ve inşası çok iyi olan yapılarda gözardı edilebilecek hasarlara yol açarken, iyi inşa edilmiş sıradan binalarda hafif ya da orta büyüklükte hasar gözlenebilir. Kötü malzeme kullanılmış ya da kötü dizayn edilmiş binalarda önemli ölçüde hasara neden olur.

6 şiddetindeki deprem

6 şiddetindeki deprem; özel olarak tasarlanan yapılarda hafif hasar, normal yapılarda orta hasar, zayıf binalarda ise oldukça yüksek ölçülerde hasar yaşanır. Üst üste yerleştirilmiş eşyalar devrilir, duvar ve kolonlar yıkılır. Ağır eşyalar da devrilebilir. Özel olarak dizayn edilmiş binalarda orta ölçekte hasar oluşurken, iyi dizayn edilmiş kafes yapılar ekseninden kayar. Normal yapılarda yüksek hasar oluşur ve yer yer yıkılmalar gözlenir. Binalar temellerinden kayar.

7,0 ve daha yüksek şiddetteki depremde neler olur ?

İyi inşa edilmiş ahşap yapılardan bazıları yıkılabilir, taş ve kafes yapıların büyük bir çoğunluğu temelleriyle birlikte yıkılır. Özellikle taş yapılar dışında tüm binalar ve köprüler yıkılır. Demiryolları büyük oranda eğilir ve bükülür. Bütün binalar yerle bir olur. Ufuk çizgisi oynak bir yüzeye dönüşür. Nesneler havada uçar.

Her şey depreme dayanıklı olmalı

İstanbul gibi fay hattına sahip şehirlerde oluşabilecek potansiyel depremler göz önüne alınarak; konutların ve binaların dizaynı ile inşası depreme dayanıklı olarak gerçekleştirilmeli, toplu taşıma ulaşım araçları olası deprem anında sağlıklı tahliyelerinin gerçekleştirilebilmesine yatkın olarak tasarlanmalı ve deprem anında toplanılacak güvenli bölgeler önceden belirlenmiş olmalıdır.

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 10:53
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YORUM YAZ

  • aliali39 dk önce
    7 şiddetindeki depremde "Özellikle taş yapılar dışında tüm binalar ve köprüler yıkılır" yazmışsınız. önlem olarak betonerme yerine taş yapı mı yapmak gerekiyor.

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