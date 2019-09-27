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İstanbul depremi sonrası Ertuğrul Özkök'ten cami düşmanlığı

Hürriyet’in Aydın Doğan artığı, açık İslam düşmanlığı yaparak prim devşirmeye çalışan yazar Ertuğrul Özkök, dün İstanbul’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası minaresi zarar gören camiler üzerinden kinini kustu.

27 Eylül 2019 Cuma 11:03
İstanbul depremi sonrası Ertuğrul Özkök'ten cami düşmanlığı

 yeniakit.com.tr  İstanbul’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından bazı yapılarda maddi hasar meydana geldi. Deprem anında 3 binanın çöktüğü ve bazı binalarda çatlakların oluştuğu bildirilirken, iki caminin de minareleri zarar gördü. Hürriyet’in Aydın Doğan’dan kalan artık yazarlarından Ertuğrul Özkök de, deprem sonrası zarar gören cami minareleri üzerinden İslam düşmanlığını konuşturdu. Cami inşasından rahatsız olan Özkök, minarelerin onarılmamasını istedi.

Avcılar ve Sarıyer’de minareler düştü

AKOM’da depreme dair bilgi alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar ve Sarıyer’de iki caminin minaresinin yıkıldığını söyledi.

“Minareleri onarmayın” çağrısı!

İslam düşmanı Özkök, İstanbul’da cami inşa edilmesi üzerinden, yıkılan camilerin minarelerin onarılmamasını istedi.

Özellikle İstanbul’da başlayan, 60-70 metrelik orantısız, ölçüsüz minare furyası sadece estetik bir sorun değil, aynı zamanda bir güvenlik sorunudur.” diye yazan Özkök, şu ifadeleri kullandı:

Bence onartmayalım o minareyi...

Hep öyle dursun...

Nasılsa yan mahalleden bir başkası çıkacak, elli metre öteye bir cami daha yaptıracak...

Hiç olmazsa estetik, fizik, mekanik bir ölçü olur.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 11:03
  1. İstanbul
  2. Aydın Doğan
  3. Ertuğrul Özkök
  4. istanbul depremi
  5. cami minareleri

YORUM YAZ

  • Kemalist Düşmanı AkpartiliKemalist Düşmanı Akpartili14 dk önce
    Bir deprem olsa ve depremde anıtkabir zarar görse, biri de çıkıp" onarmayın, öylece kalsın" dese, 400 tane savcı hücuma geçerdi, Adalet B. küplere binerdi! Ama görüyorsunuz, Camilerimizi alçakça ağzına dolayan mubtezollere Akit'ten başka ses çıkaran yok! Açık ve net Kemalistler Akpartiye darbe yaptı, şu an devleti kemalistler yönetiyor! Coşkun Ahmet Hkanlar yönetiyor!!
  • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 14 dk önce
    zıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırvalamış
  • NEDEN KİLİSELERİN ÇALARI ÇLINMASIN DİYEMİYON NEDEN KİLİSELERİN ÇALARI ÇLINMASIN DİYEMİYON 14 dk önce
    ALLAH SENİ VE SENİN GİBİLERİFİRAVUNGİBİ İBRETLİK YAPSIN LANETLEN ANILACAN
  • H uH u15 dk önce
    Müslüman olmadığını söylesin yeter , pirincin içindeki beyaz taş
  • ORHAN İNANORHAN İNAN17 dk önce
    İÇİNE GİRENE DÜŞMAN,KUBBESİNE DÜŞMAN,MİNARESİNE DÜŞMAN..SORSAN DİNİ "İSLAM"..BUNLARDAN BOLCA VAR..BİZİM İMTİHANIMIZIN KAMÇISI DA ONLAR..
  • aliali19 dk önce
    BUNA MİNARELER BATTIĞI İÇİN CİYAKLIYORDAHA ÇOK CİYAKLIYACAKSIN

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