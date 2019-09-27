İstanbul depremi sonrası Ertuğrul Özkök'ten cami düşmanlığı

yeniakit.com.tr İstanbul’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından bazı yapılarda maddi hasar meydana geldi. Deprem anında 3 binanın çöktüğü ve bazı binalarda çatlakların oluştuğu bildirilirken, iki caminin de minareleri zarar gördü. Hürriyet’in Aydın Doğan’dan kalan artık yazarlarından Ertuğrul Özkök de, deprem sonrası zarar gören cami minareleri üzerinden İslam düşmanlığını konuşturdu. Cami inşasından rahatsız olan Özkök, minarelerin onarılmamasını istedi.

Avcılar ve Sarıyer’de minareler düştü

AKOM’da depreme dair bilgi alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar ve Sarıyer’de iki caminin minaresinin yıkıldığını söyledi.

“Minareleri onarmayın” çağrısı!

İslam düşmanı Özkök, İstanbul’da cami inşa edilmesi üzerinden, yıkılan camilerin minarelerin onarılmamasını istedi.

“Özellikle İstanbul’da başlayan, 60-70 metrelik orantısız, ölçüsüz minare furyası sadece estetik bir sorun değil, aynı zamanda bir güvenlik sorunudur.” diye yazan Özkök, şu ifadeleri kullandı:

“Bence onartmayalım o minareyi...

Hep öyle dursun...

Nasılsa yan mahalleden bir başkası çıkacak, elli metre öteye bir cami daha yaptıracak...

Hiç olmazsa estetik, fizik, mekanik bir ölçü olur.”

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