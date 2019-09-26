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İstanbul depremi sonrası depremin çocukların psikolojisi üzerindeki etkilerine ilişkin önemli uyarılar!

İstanbul’da meydana gelen 5,8 şiddetindeki deprem sonrası depremin çocuklar üzerindeki psikolojik olumsuz etkilerine ilişkin uzmanlardan uyarılar geldi. Psikolojik Danışman ve Rehberlik Uzmanı Veysel Kömürcü, deprem gibi sosyal afetlerin çocuk ve gençler üzerinde travmatik etkilerinin yetişkinlerden daha fazla olduğuna dikkat çekerek, “Doğal afetler bütün toplum bireylerini etkiler ama en olumsuz etkiyi çocuklar üzerinde bırakır. Bu süreçlerde ailelerin çocukları sakinleştirmesi ve depremi anlayabilecekleri bir tarzda korkutmadan anlatmaları gerekir.” dedi.

26 Eylül 2019 Perşembe 23:09
İstanbul depremi sonrası depremin çocukların psikolojisi üzerindeki etkilerine ilişkin önemli uyarılar!

 Taha Emre Özdemir  Yeniakit.com.tr 

İstanbul’da meydana gelen 5,8’lik deprem 15 milyon nüfuslu mega kentte korkunç bir panik ve endişe havası oluştururken, depremin çocuklar üzerindeki etkilerine ilişkin uzmanlardan açıklamalar geldi. Psikolojik Danışman ve Rehberlik Uzmanı Veysel Kömürcü, deprem ve sel gibi afetlerin en çok çocukların psikolojisi üzerinde olumsuz etkiler bıraktığına dikkat çekerek, “Çocukları deprem konusunda korkutmadan bilgilendirmek gerekir. Aksi takdirde travmatik çocuklarda kalıcı olumsuz etkiler meydana gelebilir.” dedi. 

Deprem çocuklarda dehşete yol açar

Psikolojik Danışman ve Rehberlik Uzmanı Veysel Kömürcü, depremle ilk kez karşılaşan çocuklarda önemli psikolojik sorunların meydana gelebileceğini belirterek şunları söyledi:

“Çocuklar ilk kez karşılaştıkları ses ve sarsıntılar karşısında dehşete kapılırlar. Koku hali nedeniyle farklı psikolojik tepkiler verirler. Çocuklar emniyette olma hissini yoğun yaşarlar ve karşılaştıkları deprem gibi dehşet uyandırıcı afetler karşısında güvensizlik ve huzursuzluk hali yaşarlar. Bu tür durumlarda anne ve babalarına sığınma ihtiyacı hissederler. Bu tür durumlarda anne ve babalar çocuklarına karşı normal zamanlardan daha fazla güven duygusu aşılamalı ve her an yanında olduklarını ve onları güvende tutacakları hissini vermeliler. Deprem ve benzeri doğal afetleri onların anlayacakları bir dille anlatmalılar. Doğal afetler karşısında nasıl davranmaları gerektiğini, hangi güvenlik tedbirlerini almaları gerektiğini öğretmeliler. Doğal afetlerde çocukların psikolojisini korumak ve onları eğitmek ebeveynler açısından öncelikli konular olmalı.”

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 23:09
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