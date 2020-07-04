  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

İstanbul depremi son dakika uyarısı son depremler

Elazığ depremini aylar öncesinden dile getiren Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, son dönemlerde meydana gelen irili ufaklı depremlerin Marmara özellikle de İstanbul depremini öne çekebileceğini söyleyerek uyardı. “İstanbul’un en az 7,2 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz.”

Yeniakit Publisher
2020-07-04 16:15:00 - 2020-07-04 16:29:17
İstanbul depremi son dakika uyarısı son depremler

Marmara tabanını boydan boya kesen doğrultu atımlı fayın üç kola ayrıldığını anlatan Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul’u etkileyecek depremin 70-75 km uzunluğundaki Yeşilköy açıklarında başlayıp orta Marmara çukurluğunda devam eden Kumburgaz fayında meydana geleceğini düşündüklerini belirtti. İstanbul’un en az 7,2 büyüklüğünde bir deprem beklediğinin altını çizen Görür, şu çağrıyı yaptı: Yerel yöneticileri ve hükümeti, yaklaşan bu tehlike karşısında önlem almaya davet ediyoruz. Depremde olması muhtemel zararların önüne geçebilecek tedbirleri almalı. Deprem siyasi ideoloji ve parti tanımaz. Geldiğinde hepimiz zarar göreceğiz. Dua edelim de gelmeden önce yöneticilerimiz akıllarını başlarına alsın ve bu afete karşı önlem almada kenetlensinler.

Deprem nerede olacak?

Görür buna göre Kuzey Anadolu Fayı üzerinden İstanbul, Karlıova-Erzincan’ın; Doğu Anadolu Fayı üzerinde Çelikhan-Erkenek, (Malatya-Maraş-Adıyaman yöresi), Kahramanmaraş-Türkoğlu’nun; Ölüdeniz fayı üzerinde Antakya civarının sıkıntılı olduğunu söyledi.

Kuzey Anadolu Fayı’nın güney kolunda da Bursa, İznik, Geyve yörelerinde 1700-1800’lerden beri deprem üretmemiş faylar bulunduğunu ifade etti. Görür, Van’da 2011’deki depremin stresi boşaltmış olmasına karşın kentin İran sınırına giden kesimlerinde hareketlilik artışı olduğunu kaydetti. Karadeniz’de endişe edecek bir durum olmadığını, bu yörede büyük deprem beklemediklerini dile getiren Görür, Ege’nin deprem açısından her zaman riskli olduğunu belirtti.

Son depremler

Fay hattı nedir? İstanbul’da kaç tane fay hattı var? Fay hattı kırılması ne anlama geliyor?
Fay hattı nedir? İstanbul’da kaç tane fay hattı var? Fay hattı kırılması ne anlama geliyor?

Gündem

Fay hattı nedir? İstanbul’da kaç tane fay hattı var? Fay hattı kırılması ne anlama geliyor?

Kanal İstanbul fay hatlarını etkiler mi? Kanal İstanbul depreme yol açar mı?
Kanal İstanbul fay hatlarını etkiler mi? Kanal İstanbul depreme yol açar mı?

Gündem

Kanal İstanbul fay hatlarını etkiler mi? Kanal İstanbul depreme yol açar mı?

Beylikdüzü zemini depreme dayanıklı mı?
Beylikdüzü zemini depreme dayanıklı mı?

Gündem

Beylikdüzü zemini depreme dayanıklı mı?

Kadıköy zemini depreme dayanıklı mı? Kadıköy deprem bölgesi mi?
Kadıköy zemini depreme dayanıklı mı? Kadıköy deprem bölgesi mi?

Gündem

Kadıköy zemini depreme dayanıklı mı? Kadıköy deprem bölgesi mi?

Sarıyer zemini depreme dayanıklı mı?
Sarıyer zemini depreme dayanıklı mı?

Gündem

Sarıyer zemini depreme dayanıklı mı?

Bahçeşehir depreme dayanıklı mı? Bahçeşehir’de depremde riski var mı?
Bahçeşehir depreme dayanıklı mı? Bahçeşehir’de depremde riski var mı?

Gündem

Bahçeşehir depreme dayanıklı mı? Bahçeşehir’de depremde riski var mı?

Esenyurt zemini depreme dayanıklı mı? Esenyurt zemini sağlam mı?
Esenyurt zemini depreme dayanıklı mı? Esenyurt zemini sağlam mı?

Gündem

Esenyurt zemini depreme dayanıklı mı? Esenyurt zemini sağlam mı?

Gaziosmanpaşa zemini depreme dayanıklı mı?
Gaziosmanpaşa zemini depreme dayanıklı mı?

Gündem

Gaziosmanpaşa zemini depreme dayanıklı mı?

Beşiktaş zemini depreme dayanıklı mı? Beşiktaş depreme dayanıklı mı?
Beşiktaş zemini depreme dayanıklı mı? Beşiktaş depreme dayanıklı mı?

Gündem

Beşiktaş zemini depreme dayanıklı mı? Beşiktaş depreme dayanıklı mı?

Beykoz depreme dayanıklı mı?
Beykoz depreme dayanıklı mı?

Gündem

Beykoz depreme dayanıklı mı?

İstanbul'da hangi ilçe depreme dayanıklı hangi ilçede deprem riski var
İstanbul'da hangi ilçe depreme dayanıklı hangi ilçede deprem riski var

Gündem

İstanbul'da hangi ilçe depreme dayanıklı hangi ilçede deprem riski var

Çekmeköy depreme dayanıklı mı?
Çekmeköy depreme dayanıklı mı?

Gündem

Çekmeköy depreme dayanıklı mı?

Bahçelievler depreme dayanıklı mı? Bahçelievler zemini sağlam mı?
Bahçelievler depreme dayanıklı mı? Bahçelievler zemini sağlam mı?

Gündem

Bahçelievler depreme dayanıklı mı? Bahçelievler zemini sağlam mı?

Bayrampaşa depreme dayanıklı mı AFAD
Bayrampaşa depreme dayanıklı mı AFAD

Gündem

Bayrampaşa depreme dayanıklı mı AFAD

İstanbul’da depreme dayanıklı konut satışları
İstanbul’da depreme dayanıklı konut satışları

Ekonomi

İstanbul’da depreme dayanıklı konut satışları

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Toyota Corolla
Satılık 2015 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı