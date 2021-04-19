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Gündem İstanbul depremi | İstanbul'da en çok deprem tehlikesi altında olan ilçe hangisi?
Gündem

İstanbul depremi | İstanbul'da en çok deprem tehlikesi altında olan ilçe hangisi?

Son depremler bir hayli korkutmaya başladı. Muğla'nın Datça ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmara Denizi’nde de meydana gelen irili ufaklı depremler sonrası İstanbul’da deprem mi olacak? İstanbul depremi ne zaman olur? Son depremler büyük İstanbul depremi ile İzmir depremini tetikler mi? İstanbul’da deprem riski fazla olan ilçe hangisi? İstanbul’da hangi ilçe deprem tehlikesi çok fazla? gibi sorular da bir kez daha sorulmaya başlandı. Uzman isim büyük İstanbul depremine dikkat çekti. İşte son depremler ışığında büyük İstanbul depremi detayları.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 13:18:00 -
İstanbul depremi | İstanbul'da en çok deprem tehlikesi altında olan ilçe hangisi?

Türkiye deprem bölgesinde yer aldığından neredeyse her gün irili ufaklı depremler yaşanmakta. AFAD verilerine göre, 18 Nisan’da Muğla'nın Datça ilçesinde 19:26 sıralarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelirken aynı gün Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son günlerde Ege ve Marmara’da meydana gelen depremler sonrası olası büyük İstanbul depremini yeniden akıllara getirdi. 

Korkutan büyük İstanbul depremi

Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, "Oradaki fay 1999 depreminde tetiklendi. Hatta o depremin (Gölcük depremi) büyüklüğünü USGS (Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu) 7.8 olarak verdi. Marmara’da sürekli depremler oluyor. Yalova açıklarında, Saroz açıklarında olan depremler hep bu bakımdan. Kırılmasını beklediğimiz Kuzey Anadolu fay zonu Silivri açıklarında. Orta kısımdaki fayın kırılacağını düşünüyoruz. Eldeki veriler bunu gösteriyor. Bu son deprem Marmara içinde olan bir deprem. Silivri açıklarındaki 26 Eylül 2019’daki 5.8 büyüklüğündeki deprem gibi bunu da uyarıcı bir deprem olarak almak gerekir. " dedi ve şunları ekledi: "Kuzey Anadolu fayı, yılda 2-2.5 santimetre hareket ediyor. Bu hareketlenme sonucunda İstanbul için hesapladığımız yedinin üzerinde bir deprem. Bu İstanbul için çok büyük tehlike ve büyük felaket oluşturacak bir büyüklüktür"

İstanbul'da en çok deprem tehlikesi altında olan ilçe hangisi? 

İstanbul’da kentsel dönüşüm için mutlaka devlet desteği olması gerektiğini belirten Dr. Gündoğdu, “Avcılar çok tehlikeli bir yer. Çok araştırma yapıldı. Büyük bir tehlike altında olduklarını söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

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