Beklenen İstanbul depreminde en çok hasar alacak bölgeler merak ediliyor. Peki, İstanbul’da kaç şiddetinde bir deprem olacak?

İstanbul depreme dayanıksız ilçeler hangileri? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem olacak?

Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy beklenen İstanbul depremine ilişkin Sabah'a konuştu. Üşümezsoy ifade edildiği gibi 7,5 ve üzerinde bir depremi öngörmediğini ifade etti.

Üşümezsoy, "İstanbul'da olacak deprem 6,5'i geçmeyecektir. Bahsedildiği gibi 7,2-7,5 ya da 8 büyüklüğünde bir deprem riski İstanbul için söz konusu değil, korkutmaya çalışanların fikirlerinin ne kadar boş olduğunu göstermeye çalışıyorum" dedi.

Üşümezsoy, Herkes bu iddianın üzerine atlıyor. 8,1'den 7,5'e sonra da 7,2'ye düştüler. Ne Armutlu Yarımadası dağları ne Kapı Dağlar ne de Istranca ne de Kocaeli Dağları'nda bir tane çekiç vurmamış bir taşı mikroskopta incelemeyip taştaki değişmeleri takip etmemiş kimseler sadece kağıt üzerinden söylemleri böyle spekülatif oluyor. Ben de "hayır" diyorum o hatta yalnızca Kumburgaz Çukuru'nda fay var. Orta sırtta bir fay yok. Özet olarak söylüyorum ki Marmara'yı bekleyen depremin büyüklüğü en fazla 6,5 olacaktır" dedi.

Üşümezsoy, "Büyükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü, Haramidere Avcılar hatta Florya'yı da içine alan iki göl bölgesindeki alanlar etkilenecek alanlardır. Bu göller bölgesindeki kötü zemine ve yapıların durumuna dikkat etmek gerekiyor" diye konuştu.