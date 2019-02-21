İstanbul deprem son dakika İstanbul’da deprem haberleri

İstanbul’da deprem mi olacak? İstanbul deprem uyarısı mı yapıldı? Çanakkale Ayvacık olan 5 büyüklüğündeki deprem başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Ayvacık’taki deprem İstanbulluları sokağa döktü. Deprem gerçeğini bir kez daha gören İstanbul, depreme ne kadar hazır? Çanakkale Ayvacık depremi olası İstanbul depreminin tetikçisi olabilir mi?

Prof. Dr. Okan Tüysüz Ayvalık depremine ilişkin olarak şunları söyledi: 2017 yılının Şubat ayında bu bölgede bir deprem fırtınası meydana gelmişti ve bu bölgede 4 tane 5 şiddetinin biraz üzerinde deprem oluşmuştu. Bunların yanında çok sayıda artçı depremler meydana gelmişti. Şu ana kadar yaklaşık 3000’in üzerinde deprem meydana gelmişti. Bugün meydana gelen deprem ise yine aynı noktada oluştu. 5.1 büyüklüğündeki sığ diyebileceğimiz deprem Marmara çevresindeki geniş bir coğrafyada hissedildi. Çoğu kişi ciddi bir sarsıntı duydu. Bunun arkasından en büyüğü 4 şiddetinde olmak üzere 16 tane artçı deprem meydana geldi.”

Bu deprem beklenen Marmara Depremini tetikler mi?

Prof. Dr. Okan Tüysüz, Bu deprem beklenen Marmara Depremini tetikler mi? Sorusuna ilişkin, “Bu depremin Marmara Depremi ile bir ilgisi yok. İkisi de birbirinden farklı coğrafyalarda. Bu depremin beklenen Marmara Depremini tetiklemesi söz konusu değildir.” İfadesini kullandı.

Ülkemiz depreme hazırlıklı mı?

Tüysüz şöyle devam etti: “Türkiye bir deprem ülkesidir. Tarih boyunca depremden etkilenmiştir ve etkilenecektir. Önemli olan depremin hangi fay hattı üzerinde olduğu değil, ülkemizin depreme ne kadar hazırlıklı olduğudur. Bu anlamda baktığımızda kişi ya da idari birimler olarak depreme mutlaka hazır olmalıyız. Yakın zamanda Kartal’da çok kişiyi kaybettik. Bunun üzerine birçok bina hakkında da yıkım kararı alındı. Bu da çok açık gösteriyor ki biz ve yapılarımız depreme yeteri kadar hazırlıklı değiliz. Depremde esas olan depreme hazır olmaktır. 17 Ağustos depreminin üzerinden neredeyse 20 yıl geçti ama bu 20 yıl içerisinde elbette büyük çabalar sarf edilmiştir ama yine de depreme hazır olmanın çok çok gerisinde olduğumuzu söylemeliyim.”