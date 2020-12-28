İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, görevine başladı
İSTANBUL (AA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Şaban Yılmaz, görevine başladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın Hakimler ve Savcılar (HSK) Genel Kurulunca Yargıtay'a üye seçilmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Şaban Yılmaz, öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
Başsavcı Yılmaz'ı, Başsavcıvekili Zafer Koç çiçekle karşıladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, makam odasına çıkarak görevine başladi. Yılmaz, odasında tebrikleri kabul etti.