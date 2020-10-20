  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 31 şüpheli için gözaltı kararı verdi
Aktüel

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 31 şüpheli için gözaltı kararı verdi

Yeniakit Publisher
2020-10-20 15:31:50 -
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 31 şüpheli için gözaltı kararı verdi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bahçeli'nin yüzünde dikkat çeken detay
Siyaset

Bahçeli'nin yüzünde dikkat çeken detay

MHP Grup Toplantısı'nda konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin burnundaki kızarıklık dikkat çekti.
''Türkiye ile birleşmişler'' sözlerine tokat gibi cevap: Yüzümüze gülüp bunu yapıyorlar
Gündem

''Türkiye ile birleşmişler'' sözlerine tokat gibi cevap: Yüzümüze gülüp bunu yapıyorlar

Azerbaycan'ın bağımsızlığının 29'uncu yılı Kars'ta kutlandı. Etkinlikte konuşan Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, "Gücü bize yetmed..
Atina savaş istiyor... Yunanistan'dan skandal Türkiye hamlesi!
Dünya

Atina savaş istiyor... Yunanistan'dan skandal Türkiye hamlesi!

Doğu Akdeniz'de provokatif eylemlerini devam ettiren Yunanistan, Avrupa Komisyonu'na Türkiye'yle ilgili skandal bir çağrıda bulundu. Yunan b..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay