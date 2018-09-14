İstanbul cuma namazı saati kaçta kılınacak?

Cuma namazı için camiye akın edecek olan Müslümanlar cuma vaktinin gelmesini dört gözle beklemekte. Cuma namazı cemaatle kılındığı için camileri dolduracak vatandaşlar cuma günü öğlen ezanı kaçta okunacağını merak etmekte. Peki 14 Eylül Cuma günü İstanbul'da cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul öğlen ezan vakti saati?

Hicri yılbaşı olan Muharram ayına girmiş bulunmaktayız. Muharram ayının ilk cuması olan bugün kılınacak. Müslümanlar için büyük öneme sahip Cuma günü Müslümanlar akın akın camileri dolduruyor. Yüce yaradanımız cuma gününe büyük önem vermekte. Zira Cuma gününe özel Cuma Suresi de bulunmakta. Bundan dolayıdır ki Müslümanlar Cuma namazını kaçırmak istememekte. Peki İstanbul Cuma namaz saati kaçta? İstanbul 14 Eylül öğlen ezan saatini merak ediyor. Biz de sizler için Diyanet takvimine göre, İstanbul'da Cuma namazı saatlerini derledik. Haberimizde bugün için İstanbul'da namaz vakitlerini bulabilirsiniz. 14 Eylül cuma İstanbul'da öğle namazı vakti saat 13:06'dır.