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Teknoloji İstanbul Coffee Festival, kapılarını Türk Telekom Prime ile açıyor
Teknoloji

İstanbul Coffee Festival, kapılarını Türk Telekom Prime ile açıyor

Kahveseverlerin heyecanla beklediği Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival, bir yıllık aranın ardından bir kez daha İstanbullularla buluşuyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 20:47:00 -
İstanbul Coffee Festival, kapılarını Türk Telekom Prime ile açıyor

Kahve ile ilgili yüzlerce markanın yer alacağı Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival, 7-10 Ekim’de KüçükÇiftlik Park İstanbul’da gerçekleştirilecek. Çeşitli etkinlikler, konserler, canlı performanslar ve atölyelere ev sahipliği yapacak festivalde katılımcılar, dünyanın farklı bölgelerinden gelen kahveleri tadarak butik kahve dükkanlarının kendine has lezzetlerini keşfetme fırsatı yakalayacak. Festival kapsamında Türk Telekom Prime’lılar, yüzde 50 indirimli bilet ve onlara özel kapıdan sıra beklemeden giriş hakkı gibi ayrıcalıklarla festivale katılım sağlayabilecek. Festivale katılım için biletler “dsmbilet.com”, “biletino.com” ve “Dream On” mobil uygulaması üzerinden alınabiliyor. Prime’lılar ise PRIME KAHVE yazıp 6262’ye yollayarak veya Türk Telekom online mobil uygulamasından aldıkları şifreyi belirtilen bilet satış noktalarındaki “Davetiye Kodum Var” alanına girerek giriş indiriminden yararlanabilecek.

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