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Gündem İstanbul CHP kongresinden özel kulis bilgileri... Son dakika değişen saflar
Gündem

İstanbul CHP kongresinden özel kulis bilgileri... Son dakika değişen saflar

Yeniakit Publisher
2023-10-06 11:30:00 -
İstanbul CHP kongresinden özel kulis bilgileri... Son dakika değişen saflar

CHP'de 8 Ekim Pazar günü İstanbul İl Kongresi gerçekleştirilecek. Genel Başkanlık yarışının bir provası olarak nitelenen seçimlerden özel kulis bilgileri…

Oda TV’ye göre CHP’de 8 Ekim Pazar günü yapılacak İstanbul İl Kongresi’nin heyecanı yaşanıyor.

Genel Başkanlık yarışının provası olarak lanse edilen seçimlerde il başkanlığı için eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ile Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik yarışacak.

Genel Merkez, Cemal Canpolat'ı desteklerken Genel Başkan adayı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği "değişimciler" Özgür Çelik'e destek veriyor. Edinilen bilgilere göre kongre divan başkanlığı için Murat Karayalçın önerildi.

Bu isteği Cemal Canpolat kabul etmedi.

Bu nedenle divan başkanının 23. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal olacağı öğrenildi.

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, 14 mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde TBMM Başkanı olmak için plan yapmıştı.
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Bu isteği gerçekleşmeyen Engin Altay, değişimcilerin yanında yer almaktan vazgeçerek rotayı Kemal Kılıçdaroğlu'na kırdı.

Engin Altay'ın CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'la beraber hareket ettiği biliniyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam geldiği İstanbul'da konaklamak için Bakırköy'deki otele geç saatlerde giriş yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bugün saat 15:30'da Gezi Parkı davasında tutuklu bulunan yapımcı Çiğdem Mater'i Bakırköy'de ziyaret edecek.

Kılıçdaroğlu daha sonra aynı otelde birkaç görüşme gerçekleştirecek.

Kılıçdaroğlu, değişimcilerle hareket eden bazı ilçe başkanlarını iknaya çalışacak.

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