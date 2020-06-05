İstanbul CHP ile 90'lı yıllara geri dönüyor: Yenikapı pisliğe gömüldü
İstanbul Yenikapı’da yer alan etkinlik alanının kirli hali 5 Haziran Çevre Günü’nde sosyal medyada yer aldı. Duruma tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları CHP’li İBB ile İstanbul’un 1994 yıllarına geri döndüğünü belirtti. İSKİ’nin kanalizasyon sularını Riva deresine akıttığının ortaya çıkmasının ardından da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Riva deresinin kimsenin insafına bırakılmayacağını ve temizleneceğini söylemişti.
İstanbul Yenikapı'da bulunan etkinlik alanının kirli görenler hayretler içinde bıraktı. Sosyal medyada yer alan görüntüye İstanbul 1994 yıllarına döndüğü belirtilerek tepki gösterildi.
Yenikapı etkinlik alanı da kirli
5 Haziran Çevre Günü'nde Yenikapı'da yer alan etkinlik alanının kirli hali sosyal medyada yer aldı. Büyük tepki çeken görüntüye birçok yorum yapıldı. Ayrıca bir yıl içerisinde İstanbul'un çeşitli yerlerinde çevre katliamı gibi kirlilikle ilgili görüntüler kamuoyunda yer aldı.
"Kokuyu hayal edebiliyorum 90'lardan"
Recep isimli kullanıcı "Havalarda ısınıyor. Kokuyu hayal edebiliyorum 90'lardan" diyerek tepki gösterdi. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı Gurbet Kuşu, "Bu daha iyi günler, hele söyle sona dogru yaklaşalım yani 3 sene sonrasi filan. Sanirim Istanbuldan göcler tersine dönecek" diyerek tepki gösterdi. Yeditepe isimli hesap ise "Chp'den beklenen çöp çukur pislik 1 sene olmadan yüzünü gösterdi" dedi.
Riva Deresi CHP'nin insafına bırakılmayacak
İSKİ'nin, kanalizasyon sularını arıtma yapmadan Riva Deresi'ne akıtması sonrası oluşan kirlilikle alakalıda görüntüler kamuoyu tarafından tepki çekmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Riva deresini kimsenin insafına bırakmayacağız, temizleyeceğiz" dedi.
Sabah