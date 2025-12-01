İstanbul Çamlıca'da tarihi İzzet Paşa Köşkü'nde yangın çıktı

İstanbul’un Üsküdar ilçesine bağlı Çamlıca semtindeki tarihi İzzet Paşa Köşkü’nde gece saatlerinde büyük bir yangın paniği yaşandı.

Kısıklı Büyükçamlıca Caddesi üzerinde bulunan köşkte, saat 00.00 sıralarında çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve çevreye sıçradı.

BÜYÜK HASAR MEYDANA GELDİ

Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, ahşap yapının hızla yayılma eğilimi göstermesi nedeniyle yangına yoğun bir çaba ile müdahale etti.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Ancak restorasyon çalışmaları devam eden tarihi ahşap köşkte ciddi oranda hasar meydana geldi.

CADDE TRAFİĞE KAPANDI

İtfaiyenin uzun süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Çalışmalar sırasında güvenlik amacıyla Kısıklı Büyükçamlıca Caddesi bir süreliğine araç geçişine kapatıldı.

Yangının kontrol altına alınması ve soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için detaylı inceleme başlatıldı.