İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri “bir tıkla” cepte

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı, il genelinde düzenlenen etkinlikler hakkında sanatseverleri daha hızlı ve etkin haberdar etmek için “İBB Kültür” mobil uygulamasını hayata geçirdi. Uygulama sayesinde İstanbullular nerede, ne zaman, hangi etkinliklerin olduğunu önceden öğrenebilecek, değişiklikler anında kullanıcıya bildirilecek. Vatandaşlar cep telefonlarına “İBB Kültür Sanat” uygulamasını ücretsiz indirebiliyorlar.