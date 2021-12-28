İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum mu atanacak? Ekrem İmamoğlu görevden alınacak mı?

CHP'li İBB'nin 'Terör iltisaklı' çalışanlarına yönelik teftiş başlatılmasının ardından HDP'ye diyet borcu ödeyen CHP'yi korku sardı. İçişleri Bakanlığı'nın CHP'li İBB'de 'terör iltisaklı' çalışanlarına yönelik teftiş başlattı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB'ye teftiş gönderilmesiyle ilgili "Başımıza gelebilecek felaketi engellemek için yapıyoruz" dedi. "İhbarlar gelmeye başladı" diyen Soylu, "Dağda bulunmuş, FETÖ'den ihraç ettiğimiz birçok kişinin yoğunlaştırılmış oalrak İBB'ye işe alındığını" iddia etti.

İBB’ye kayyum mu atanacak?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Ankara’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yerine kayyum atanması gibi bir düşüncenin olmadığını öne sürdü. Selvi, bugünkü köşe yazısında İBB’ye başlatılan teftiş hakkında şunları yazdı:

Operasyonun hedefinin kayyum atamak olduğu sonucuna ulaşmadım!

Bu soruşturmanın sonucunda İmamoğlu görevden alınır mı, yerine kayyum atanır mı? İçişleri Bakanı Soylu, ”Bizim kimsenin belediyesiyle işimiz yok. Bizim terörle mücadeleyle işimiz var” diyerek çerçeveyi çizdi. Ankara’da yaptığım temaslarda bu operasyonun hedefinin Ekrem İmamoğlu’nu görevden almak ya da yerine kayyum atamak gibi bir hedef olduğuna dair bir sonuca ulaşmadım. İmamoğlu hakkında mağduriyet algısı oluşturur.

Şimdiye kadar kamudan binlerce FETÖ’cü ve PKK’lı ihraç edildi. Şimdi o bakanlıklar terörle irtibatlı mı oldu? Zaten bu tür bir operasyon ters teper. İmamoğlu hakkında bir mağduriyet algısı oluşturur. Onu doğal olarak cumhurbaşkanı adaylığına taşır. Zaten öyle bir hedef yok.

Buradan İmamoğlu'na cumhurbaşkanlığı postu çıkmaz.

O nedenle İmamoğlu’nun terör operasyonundan bir mağduriyet oluşturup cumhurbaşkanlığına sıçrama çabalarını görüyorum. Ama buradan cumhurbaşkanlığı postu çıkmaz. Tekrar altını çizmek isterim. Bu soruşturma sonucunda İmamoğlu’nu görevden almak ya da yerine kayyum atanması gibi bir düşünce yok."