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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kurban merkezlerine özel seferler

İBB, vatandaşların kurban merkezlerine kolay ulaşımı için İETT aracılığıyla yeni seferler koydu.

21 Ağustos 2018 Salı 16:25
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kurban merkezlerine özel seferler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT aracılığıyla İstanbulluların kurban kesim merkezlerine rahatlıkla ulaşmaları için özel seferler düzenliyor.

Avrupa Yakasında; Haraççı/Arnavutköy, Kayaşehir/Başakşehir, Yeşilkent/Avcılar, Kestanelik/Çatalca, Alibeyköy/Eyüp, Çakmaklı/Büyükçekmece ve Sultangazi Belediyesi kurban kesim alanı, Anadolu Yakasında; Kurnaköy/Pendik, Ferhatpaşa/Ataşehir, Paşaköy/Sancaktepe kurban kesim alanına İETT seferler düzenleyerek vatandaşların kolay ulaşımını sağlıyor.

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Kurban kesim alanlarından geçen hatlar ise şöyle:

Avrupa Yakası

Haraççı/Arnavutköy Kurban Kesim Alanı

36YS Yassıören-Arnavutköy

336A Balaban Köyü- Bayrampaşa Metro

En Yakın Durak Adı: “Araç Muayene İstasyonu”

Kayaşehir/Başakşehir Kurban Kesim Alanı

79F Kayaşehir- Yenibosna Metro

79M Kayaşehir- Mecidiyeköy

78F Başakşehir 4.Etap- Fenertepe

MK22 Arnavutköy- Başakşehir Metro

36F Cebeci Peronları - Kayaşehir

79KM 11. Bölge - Mecidiyeköy Metrobüs

En Yakın Durak Adı : “Turgut Özal İ.H.O.O”

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Yeşilkent/Avcılar Kurban Kesim Alanı

142B Belediye- Atatürk Caddesi

142E Doğan Araslı Bulvarı-Aksaray Peronları

E-57 Esenkent-Bakırköy

E-58 Esenkent Bahçeşehir-Mecidiyeköy

79KM 11. Bölge - Mecidiyeköy Metrobüs

En Yakın Durak Adı: “Karanfil” ve “Bizimevler Köprü”

Kestanelik/Çatalca Kurban Kesim Alanı

403 Çiftlikköy- Çatalca

404 Yalıköy/Karacaköy-Çatalca

En Yakın Durak Adı : “İstanbul Caddesi”

Alibeyköy/Eyüp Kurban Kesim Alanı

47N Nur Sitesi- Eminönü

49Z Yeşilpınar- 4.Levent- Zincirlikuyu Metrobüs

47L Binevler- Hacıosman Metro

49GB Yunus Emre Mahallesi - Şişli

49M Kazım Karabekir Mahallesi - Şişli

En Yakın Durak Adı: “Fidanlık” durağı.

Sultangazi Belediyesi Kurban Kesim Alanı

36L MescidiSelam-Beşiktaş

36S Habibler Merkez- Sultangazi Belediyesi

78C Yunus Emre Mahallesi- Başakşehir Metrokent

HT6 Batışehir- Kocatepe Metro

En Yakın Durak Adı: “Mimar Sinan Bulvarı” durağı.

Çakmaklı/Büyükçekmece Kurban Kesim Alanı

E-60 Büyükçekmece/Mimar Sinan-Mecidiyeköy

142S Tüyap-1.Cadde

144B Gürpınar Ortaokulu -Heybetli Sokak

418 İ.Ü. Avcılar Kampüsü-Hadımköy TOKİ

HT18 Cennet Mahallesi-Yenibosna Metro

En Yakın Durak Adı : “SAN-BİR 3”

Anadolu Yakası

Ferhatpaşa/Ataşehir Kurban Kesim Alanı

14KS Sultanbeyli - Gölet - Kozyatağı Metro

320Y Yenidoğan Peronları - Kozyatağı Metro

320A Sultanbeyli / Mimar Sinan - Samandıra / Üsküdar

En Yakın Durak Adı : “G-67 Sokak”

Kurnaköy/Pendik Kurban Kesim Alanı

132D Kurtdoğmuş- Ballıca- Kartal

En Yakın Durak Adı : “Yöresel Pazar”

Paşaköy/Sancaktepe Kurban Kesim Alanı

131B Mimar Sinan Mahallesi -Ümraniye

132M Sultanbeyli Mimar Sinan-Abliye -Kartal Devlet Hastanesi

18M Sultanbeyli Mimar Sinan - Uzunçayır Metrobüs

131M Battalgazi Mahallesi - Bereket Sitesi

320Y Yenidoğan Peronları - Kozyatağı Metro

320A Sultanbeyli / Mimar Sinan - Samandıra / Üsküdar

En Yakın Durak Adı : “Sultanbeyli Anadolu Lisesi”

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 16:25
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