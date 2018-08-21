İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kurban merkezlerine özel seferler
İBB, vatandaşların kurban merkezlerine kolay ulaşımı için İETT aracılığıyla yeni seferler koydu.21 Ağustos 2018 Salı 16:25
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT aracılığıyla İstanbulluların kurban kesim merkezlerine rahatlıkla ulaşmaları için özel seferler düzenliyor.
Avrupa Yakasında; Haraççı/Arnavutköy, Kayaşehir/Başakşehir, Yeşilkent/Avcılar, Kestanelik/Çatalca, Alibeyköy/Eyüp, Çakmaklı/Büyükçekmece ve Sultangazi Belediyesi kurban kesim alanı, Anadolu Yakasında; Kurnaköy/Pendik, Ferhatpaşa/Ataşehir, Paşaköy/Sancaktepe kurban kesim alanına İETT seferler düzenleyerek vatandaşların kolay ulaşımını sağlıyor.
Kurban kesim alanlarından geçen hatlar ise şöyle:
Avrupa Yakası
Haraççı/Arnavutköy Kurban Kesim Alanı
36YS Yassıören-Arnavutköy
336A Balaban Köyü- Bayrampaşa Metro
En Yakın Durak Adı: “Araç Muayene İstasyonu”
Kayaşehir/Başakşehir Kurban Kesim Alanı
79F Kayaşehir- Yenibosna Metro
79M Kayaşehir- Mecidiyeköy
78F Başakşehir 4.Etap- Fenertepe
MK22 Arnavutköy- Başakşehir Metro
36F Cebeci Peronları - Kayaşehir
79KM 11. Bölge - Mecidiyeköy Metrobüs
En Yakın Durak Adı : “Turgut Özal İ.H.O.O”
Yeşilkent/Avcılar Kurban Kesim Alanı
142B Belediye- Atatürk Caddesi
142E Doğan Araslı Bulvarı-Aksaray Peronları
E-57 Esenkent-Bakırköy
E-58 Esenkent Bahçeşehir-Mecidiyeköy
79KM 11. Bölge - Mecidiyeköy Metrobüs
En Yakın Durak Adı: “Karanfil” ve “Bizimevler Köprü”
Kestanelik/Çatalca Kurban Kesim Alanı
403 Çiftlikköy- Çatalca
404 Yalıköy/Karacaköy-Çatalca
En Yakın Durak Adı : “İstanbul Caddesi”
Alibeyköy/Eyüp Kurban Kesim Alanı
47N Nur Sitesi- Eminönü
49Z Yeşilpınar- 4.Levent- Zincirlikuyu Metrobüs
47L Binevler- Hacıosman Metro
49GB Yunus Emre Mahallesi - Şişli
49M Kazım Karabekir Mahallesi - Şişli
En Yakın Durak Adı: “Fidanlık” durağı.
Sultangazi Belediyesi Kurban Kesim Alanı
36L MescidiSelam-Beşiktaş
36S Habibler Merkez- Sultangazi Belediyesi
78C Yunus Emre Mahallesi- Başakşehir Metrokent
HT6 Batışehir- Kocatepe Metro
En Yakın Durak Adı: “Mimar Sinan Bulvarı” durağı.
Çakmaklı/Büyükçekmece Kurban Kesim Alanı
E-60 Büyükçekmece/Mimar Sinan-Mecidiyeköy
142S Tüyap-1.Cadde
144B Gürpınar Ortaokulu -Heybetli Sokak
418 İ.Ü. Avcılar Kampüsü-Hadımköy TOKİ
HT18 Cennet Mahallesi-Yenibosna Metro
En Yakın Durak Adı : “SAN-BİR 3”
Anadolu Yakası
Ferhatpaşa/Ataşehir Kurban Kesim Alanı
14KS Sultanbeyli - Gölet - Kozyatağı Metro
320Y Yenidoğan Peronları - Kozyatağı Metro
320A Sultanbeyli / Mimar Sinan - Samandıra / Üsküdar
En Yakın Durak Adı : “G-67 Sokak”
Kurnaköy/Pendik Kurban Kesim Alanı
132D Kurtdoğmuş- Ballıca- Kartal
En Yakın Durak Adı : “Yöresel Pazar”
Paşaköy/Sancaktepe Kurban Kesim Alanı
131B Mimar Sinan Mahallesi -Ümraniye
132M Sultanbeyli Mimar Sinan-Abliye -Kartal Devlet Hastanesi
18M Sultanbeyli Mimar Sinan - Uzunçayır Metrobüs
131M Battalgazi Mahallesi - Bereket Sitesi
320Y Yenidoğan Peronları - Kozyatağı Metro
320A Sultanbeyli / Mimar Sinan - Samandıra / Üsküdar
En Yakın Durak Adı : “Sultanbeyli Anadolu Lisesi”
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