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İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alımı ve güncel iş ilanları İBB iş ilanları

Kariyer İBB İstanbul son dakika personel alımı iş ilanları. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) personel alımları için geçtiğimiz günlerde onlarca pozisyon için alım yapılacağı açıklanmıştı. İBB personel alımı ilanın yayınlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alımına başvuracaklar lise mezunu saha otopark personeli - İspark personel alımı ile İBB personel alımı genel başvuruları devam ediyor. İşte ,İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alımı ve güncel iş ilanları. İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alımı başvuru formu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alım ilanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alımlarına ilişkin ilan detayları.

23 Ekim 2019 Çarşamba 09:41
İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alımı ve güncel iş ilanları İBB iş ilanları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) personel alımları için geçtiğimiz günlerde onlarca pozisyon için alım yapılacağı açıklanmıştı. İBB personel alımı ilanın yayınlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alımına başvuracaklar lise mezunu saha otopark personeli - İspark personel alımı ile İBB personel alımı genel başvuruları devam ediyor. İşte ,İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alımı ve güncel iş ilanları. İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alımı başvuru formu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alım ilanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alımlarına ilişkin ilan detayları.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) personel alımı başvurularına https://kariyer.ibb.istanbul/ adresi üzerinden ulaşabilir ve başvurularını İnternet ortamında yapılmakta.

Saha Otopark Personeli - İspark

Genel Nitelikler

• En az lise mezunu olan,

• Sağlık koşulları açısından sahada aktif görev almaya uygun,

• Güçlü temsil ve iletişim becerilerine sahip,

• B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif olarak araç kullanabilen.

İş Tanımı

• Otopark kullanımlarında tahsilat işlemlerini gerçekleştirecek,

• Park alanlarında genel düzeni sağlayacak,

• Otopark alanlarının araçlar tarafından düzenli şekilde kullanılmasını sağlayacak.

Genel başvuru niteliğinde düzenlenmiş bu ilanımıza yapacağınız başvurunuz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakleri’nde oluşabilecek tüm pozisyonlarımız için değerlendirmeye alınacak ve uygun olması durumunda sizinle iletişime geçilecektir.

Özgeçmişinizi eksiksiz şekilde doldurmanız ve güncellemeniz, tecrübelerinize ve yetkinliklerinize uygun iş fırsatlarımız konusunda size daha kolay ulaşmamızı sağlayacaktır.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 09:41
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