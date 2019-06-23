İstanbul bugün sandık başında! İşte rakamlarla İstanbul seçimi

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre bugün tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçiminde 5 milyon 348 bin 658'i kadın ve 5 milyon 212 bin 305 erkek olmak üzere toplam 10 milyon 560 bin 963 seçmen oy kullanacak. Seçmenlerin 387 bin 897'si 75 yaş ve üzerinde... İşte bugün yapılacak olan büyük seçim öncesi dikkat çeken rakamlar...

Seçmen sayısı

Toplam: 10 milyon 560 bin 963

Kadın: 5 milyon 348 bin 658

Erkek: 5 milyon 212 bin 305

İlk kez oy kullanacaklar: 167 bin 438

Engelli seçmen sayısı (ortopedik ve görme): 94 bin 214

75 yaş ve üzeri seçmen: 387 bin 897

31 bin 124 sandık

Bugün gerçekleşecek olan İstanbul seçimi için 39 ilçede bin 897 yerde 31 bin 124 sandık kuruldu.

İlçe sayısı: 39

İlçe seçim kurulu sayısı: 76

Sandık alanı sayısı: Bin 897

Sandık kurulu sayısı: 31 bin 342

156 seyyar sandık

Seçim takvimi süresinde başvuruları kabul edilen yatağa bağlı seçmenlerin ise sandık ayağına gidecek. Yine 39 ilçede, 3 bin 748 hasta seçmen 156 sandıkta oy kullanacak.

Seyyar sandık sayıları

Seyyar sandık kurulan ilçe sayısı: 39

Seyyar sandık kurulu sayısı: 156

Seyyar sandıklarda oy kullanacak seçmen sayısı: 3 bin 748

62 cezaevi sandığı

7 ilçede bulunan 19 cezaevinde 62 sandık kuruldu. Bu sandıklarda; tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü toplam 9 bin 320 cezaevi seçmeni tercihte bulunacak.

Cezaevi seçim rakamları

Cezaevi sandık kurulan ilçe sayısı: 7

Cezaevi sayısı: 19

Cezaevi sandık kurulu sayısı: 62

Cezaevi tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü sayısı: 9 bin 320

68 bin 17 seçmen için “oy kullanamaz” şerhi

Ve kısıtlı seçmenler... 31 Mart seçiminin en tartışmalı başlıklarındandı... İtirazlar yapıldı, incelemeler tamamlandı. Tekrar seçimde asker, hükümlü, ölüm gibi gerekçelerle 68 bin 17 kişi için seçmen listelerine "oy kullanamaz" şerhi düşüldü.

Oy kullanamayacaklar

Asker: 33 bin 775

Hükümlü: 8 bin 93

Kısıtlı: 4 bin 633

Ölen: 21 bin 157

Vatandaşlıktan çıkan: 359

TOPLAM: 68 bin 17

107 bin 217 parti görevlisi

Bugün sandık başında 9 partiden, 107 bin 271 siyasi parti sandık kurulu üyesi görev alacak. Ak Parti'den 31 bin 339, CHP'den 31 bin 341 görevli sandık başında bulunacak.

Partilerin sandık kurulu görevli sayısı

AK Parti: 31 bin 339

BBP: 5 bin 771

CHP: 31 bin 341

DP: Bin 55

HDP: 14 bin 334

İYİ Parti: 5 bin 565

MHP: Bin 564

SP: 15 bin 416

VP: 886