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Yerel İstanbul bölge halkı güvende! Onlar kötü kayaya çarptı: Terör operasyonu ile şehirde çok sayıda gözaltı var
Yerel

İstanbul bölge halkı güvende! Onlar kötü kayaya çarptı: Terör operasyonu ile şehirde çok sayıda gözaltı var

Yeniakit Publisher
2023-09-23 20:35:00 -
İstanbul bölge halkı güvende! Onlar kötü kayaya çarptı: Terör operasyonu ile şehirde çok sayıda gözaltı var

İstanbul merkezli terör operasyonu ile yetkililer kararı verdi: Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) terör örgütüne karşı operasyon düzenledi. İstanbulluları güvende kalmalarını sağlayan yetkililerden haber geldi: Çok sayıda gözaltı var.

Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) terör örgütüne karşı operasyon düzenledi.

Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesi için İstanbul merkezli operasyonlar düzenlendi.

18 ŞAHSA OPERASYON

Suriye’de terör örgütü kamplarında silahlı saldırı ve sabotaj eğitimi aldıkları, MLKP silahlı terör örgütünün İstanbul yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgüte eleman temin ettikleri yönünde edinilen istihbarat kapsamında İstanbul 17 ve İzmir 1’de olmak üzere 18 şüpheli şahsa yönelik bu operasyon gerçekleştirildi.

1 ŞÜPHELİ ARANIYOR
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen operasyonlarda 13 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.1 şüphelinin yakalanma çalışmaları ise devam ediyor. Yapılan tahkikat neticesinde 4 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca ile 24 adet mermi ve çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemlerine devam ediliyor.

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