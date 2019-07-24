İstanbul Boğazı'nın rengi değişti! Yağış sonrası kahverengiye büründü
İstanbul'da 'da etkili olan yağmurla birlikte İstanbul Boğazı'na çamur aktı. Kıyı kesimindeki renk değişimi gözle görülür şekilde belli oldu.24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:30
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yağış devam ediyor. Sağanak nedeniyle derelerden İstanbul Boğazı'na çamur aktı.
Yağmurla gelen çamur İstanbul Boğazı'nın rengini kahverengiye çevirdi.
İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağışın gün boyu etkisini sürdüreceği öğrenildi.
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