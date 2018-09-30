İstanbul Boğazı'nın rengi bir anda değişti
İstanbul Beykoz'da sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağmurun etkisiyle İstanbul Boğazı da çamura bulandı. Çamur rengine bürünen deniz havadan görüntülendi.30 Eylül 2018 Pazar 14:53
İstanbul Beykoz'da sabah saatlerinde etkili olan yağmurun etkisiyle İstanbul Boğazı da çamura bulandı. Masmavi rengiyle kendine hayran bırakan denizin görüntüsü bir anda çamur oldu.
Beykoz'da boğaz, sağanak yağış sonrası çamura bulandı
Beykoz'da sabah saatlerinde etkili olan yağışın ardından sel sularının aktığı boğaz çamura bulandı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağmur sabah saatlerinde Beykoz'da etkili oldu. Şiddetli yağmur nedeniyle Elmalı Mahallesi'nde bulunan derenin taşmasıyla hayat bir anda felç oldu. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, sel sularının Beykoz boğazına akmasıyla da deniz çamura bulandı. Masmavi rengiyle kendine hayran bırakan denizin görüntüsü bir anda çamur oldu.
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