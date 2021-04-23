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Gündem İstanbul Boğazı'ndan adeta 'apartman' geçti
Gündem

İstanbul Boğazı'ndan adeta 'apartman' geçti

4 katlı apartmanı andıran 3 adet blok platform taşıyan Panama bayraklı Christos LXI adlı römorkör İstanbul Boğazı'ndan geçerken gemiyi görenler şaştı kaldı. Platformun geçişine Kıyı Emniyeti kurtarma römorkörü de eşlik etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 11:03:00 -
İstanbul Boğazı'ndan adeta 'apartman' geçti

Panama bayraklı Christos LXI adlı römorkör Romanya'nın Tulcea Limanı'ndan aldığı Atlantik X isimli platformu çekerek saat 07.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.  Atlantis X platformunun taşıdığı 4 katlı 3 adet blok apartmanı andırdı.

Römorkörün geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkör de eşlik etti. Yaklaşık 2 saatte boğaz geçişini tamamlayan platform İtalya'nın Ancona Limanı'na gitmek için Marmara Denizi'ne açıldı.


Yeni Akit Gazetesi
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