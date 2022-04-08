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Gündem İstanbul Boğazı'ndan 8 katlı apartman geçti
Gündem

İstanbul Boğazı'ndan 8 katlı apartman geçti

Panama Bayraklı çelik platform taşıyan römorkör, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 17:21:00 -
İstanbul Boğazı'ndan 8 katlı apartman geçti

Panama bandıralı Christos XXIV adlı römorkör, Romanya'dan aldığı Atlantis X isimli platformu çekerek saat 13.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Görünüşü 8 katlı apartmanı andıran blok platformu ise görenleri şaşkına çevirdi.

Apartmana benzetildi
Panama bandıralı Christos XXIV adlı römarkör, 8 katlı apartmanı andıran blok platformu ile İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Römorkörün Boğaz geçişine Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü de eşlik etti.

Boğazı 3 saatte geçti

Yaklaşık 3 saatte Boğaz geçişini tamamlayan apartman görünümlü çelik blokları taşıyan römorkör, İtalya'nın Venedik Limanı'na gitmek üzere Marmara Denizi'ne açıldı.

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