İstanbul Boğazı'ndan 8 katlı apartman geçti
Panama Bayraklı çelik platform taşıyan römorkör, İstanbul Boğazı'ndan geçti.
Panama bandıralı Christos XXIV adlı römorkör, Romanya'dan aldığı Atlantis X isimli platformu çekerek saat 13.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
Görünüşü 8 katlı apartmanı andıran blok platformu ise görenleri şaşkına çevirdi.
Apartmana benzetildi
Panama bandıralı Christos XXIV adlı römarkör, 8 katlı apartmanı andıran blok platformu ile İstanbul Boğazı'ndan geçti.
Römorkörün Boğaz geçişine Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü de eşlik etti.
Boğazı 3 saatte geçti
Yaklaşık 3 saatte Boğaz geçişini tamamlayan apartman görünümlü çelik blokları taşıyan römorkör, İtalya'nın Venedik Limanı'na gitmek üzere Marmara Denizi'ne açıldı.