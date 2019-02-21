İstanbul Boğazı'nda yüzlerce gemi demir attı! İstanbul'da günlerdir yaşanan yoğun sis nedeniyle Boğaz'dan geçemeyen gemiler Karadeniz ve Marmara'da bekliyor.

İstanbul Boğazı'nda 3 gündür sis nedeniyle transit gemi geçişlerinde aksama yaşanıyor. Boğaz'ın kapatılmasıyla Kuzey ve Güney girişinde yüzlerce gemi geçiş için beklemek zorunda kaldı. Uzun süreli beklemeler küçük ölçekli gemilerde yakıt, kumanya ve su sorunu oluşturuyor. Gemi şirketleri taahhüt ettikleri sürede mevcut yüklerini götüremedikleri için de yüz binlerce dolar zarar ediyor. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında da İstanbul Boğaz'ında 5 günlük sis kâbusu yaşanmıştı. Boğaz'ın 70 saatten fazla transit gemi geçişlerine kapatılmasıyla 351 gemi uzun süre beklemek zorunda kalmıştı.

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