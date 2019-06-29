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İstanbul Boğazı'nda yelken şöleni

- Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) ile Moda Deniz Kulübünün (MDK) 22 yıldır birlikte düzenlediği ve bu sene Türk Ekonomi Bankasının (TEB) sponsorluğunu üstlendiği Kabotaj Haftası etkinlikleri kapsamındaki yat yarışları başladı

29 Haziran 2019 Cumartesi 15:25
İstanbul Boğazı'nda yelken şöleni


İSTANBUL (AA) - İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen yat yarışında yelkenliler görsel şölen oluşturdu.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) ile Moda Deniz Kulübünün (MDK) 22 yıldır birlikte düzenlediği ve bu sene Türk Ekonomi Bankasının (TEB) sponsorluğunu üstlendiği Kabotaj Haftası etkinlikleri kapsamındaki yat yarışları başladı.

İki gün sürecek yarışların ilk etabı, İstanbul Boğazı'nda Ortaköy ile Küçüksu arasındaki parkurda gerçekleştirildi. Toplam 49 yelkenlinin katıldığı yarışa Ortaköy'den başlayan sporcular Küçüksu'dan dönerek Boğaz'da mücadelesini sürdürdü.

Yelkenliler yalılar, sarayların önünden ve köprülerin altından geçerek renkli görüntüler oluşturdu. Yelkenliler ayrıca Büyük Çamlıca Camisi ile aynı kareye girerek görsel bir şölen sundu.

Organizasyonda yarın Moda-Caddebostan-Adalar parkurunda yarışlar yapılacak.

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, TEB Özel Bankacılık olarak finansal çalışmaların yanı sıra spordan sanata pek çok alanda önemli kurumlarla iş birliği yaptıklarını belirtti.

Mendi, şunları kaydetti:

"TEB Özel Bankacılık olarak, 2019 yılında TAYK'ın düzenlediği tüm yarışlara destek veriyoruz ve bu desteği 3 tarafı denizlerle çevrili ülkemiz için oldukça değerli görüyoruz. 2012 yılından bu yana spor sponsorluklarıyla, ülkemizin farklı bölgelerinde spor turizmine katkı sağlayan önemli projelerin içinde olduk. Bizim için alternatif sporların ülkemizde gelişmesi, daha çok katılımcı ve izleyici bulması önemli bir nokta. Yelken sporu da bu anlamda özel bir yere sahip. TEB Özel'in yelken sporunu desteklemesinin en önemli nedenlerinden biri, bu sporun ekip ruhunu bireysel çabanın önünde tutan ve iş hayatındaki dayanışmayı, zorlukları da içinde barındıran bir spor dalı olması. Bu nedenle TAYK ile yaptığımız iş birliği kapsamında da yelken sporuna gönül verenleri desteklemekten mutluluk duyuyoruz."

TAYK Komodoru Vedat Tezman, amaçlarının yaş ve sosyal durumu ne olursa olsun insanları denize çıkarmak olduğunu aktararak, "Deniz ve denizciliğin insanın fiziki ve zihinsel yapısı üzerinde çok önemli katkıları var. 1993 senesinden beri yat yarışlarına destek olan Türk Ekonomi Bankası yöneticilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

TAYK Genel Müdürü Cahit Üren ise yarışın başlamasıyla organizasyon hakkında bilgiler verdi.

Rüzgar nedeniyle yarışlarda heyecan dolu sahneler yaşanacağını anlatan Üren, "Biliyorsunuz bu hafta Kabotaj Haftası. Yarışmacılar, ilk start alan gruptan sonra dörderli gruplar halinde beşer dakika arayla yarışı sürdürecekler. Teknelerin rüzgarı iyi kullanabilmesi için mümkün olduğunca dik seyir halinde olmaları gerek. Büyük tekneler 2 tur, küçük tekneler ise 1 tur yapacak. Tekneler dönüşlerinde rengarenk balonlarını açacak. Güzel görüntüler olacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, organizasyonun ödül töreni 3 Temmuz Çarşamba günü düzenlenecek.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 15:25
  1. Cahit Üren
  2. Gökhan Mendi
  3. Moda Deniz Kulübü
  4. TAYK
  5. Türk Ekonomi Bankası
  6. Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü
  7. Vedat Tezman
  8. yarış
  9. Yelken

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