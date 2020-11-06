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Aktüel İstanbul Boğazı'nda vapurlarda Kovid-19 denetimi
Aktüel

İstanbul Boğazı'nda vapurlarda Kovid-19 denetimi

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında vapurlarda denetim yaptı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 21:22:27 -
İstanbul Boğazı'nda vapurlarda Kovid-19 denetimi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Boğazı'nda faaliyet gösteren vapurlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetlendi.

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekiplerinin, Eminönü ve Beşiktaş iskeleleri ile bu hatlarda faaliyet gösteren vapurlardaki denetimi, saat 18.00'de başladı.

Ekipler, vapurlarda salgına karşı alınan önlemlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Denetimler, saat 23.59'a kadar sürecek.

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