İstanbul Boğazı'nda vapurlarda Kovid-19 denetimi
Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında vapurlarda denetim yaptı
İSTANBUL (AA) - İstanbul Boğazı'nda faaliyet gösteren vapurlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetlendi.
Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekiplerinin, Eminönü ve Beşiktaş iskeleleri ile bu hatlarda faaliyet gösteren vapurlardaki denetimi, saat 18.00'de başladı.
Ekipler, vapurlarda salgına karşı alınan önlemlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.
Denetimler, saat 23.59'a kadar sürecek.