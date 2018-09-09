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İstanbul Boğazı'nda silahlı kavga: 1 kişi öldü

İstanbul Boğazı'na kiraladıkları yatla açılan iki üvey kardeş arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

09 Eylül 2018 Pazar 18:39
İstanbul Boğazı'nda silahlı kavga: 1 kişi öldü

Bebek'ten kiraladıkları tekneyle boğaza açılan Y.D. ve üvey kardeşi S.N. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından S.N. üzerindeki silahla  Y.D.'ye ateş etti. S.N., olayın ardından tabancayı denize atarken, yat kaptanı M.C. de durumu polis ekiplerine bildirip yatı Bebek iskelesine yanaştırdı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlı S.N'yi yat iskeleye  yanaştığı sırada gözaltına alırken, olayın yaşandığı yata gelen sağlık ekipleri, Y.D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Zanlı S.N, olayda kullandığı tabancayı attığı yeri göstermesi için  deniz polisi ekiplerine ait tekneyle yeniden olay yerine götürüldü. Gösterilen  alanda dalış yapan dalgıç polisleri tabancaya ulaşamazken, Y.D'nin cansız bedeni,  olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp  Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli S.N. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 18:39
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