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Aktüel

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle kapatıldı

İstanbul'da sis nedeniyle kuzeyde İstinye-Yavuz Sultan Selim Köprüsü arasında gemi geçişleri çift yönlü kapatıldı.

2019-10-30 11:14:00 -
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle kuzeyde İstinye-Yavuz Sultan Selim Köprüsü arasında gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nın kuzeyde İstinye-Yavuz Sultan Selim Köprüsü arasında görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle gemi geçişlerinin saat 09.45'te çift yönlü olarak askıya alındığı bildirildi.

Açıklamada, sisin kalkmasının ardından Boğaz'ın gemi geçişlerine açılacağı belirtildi.

 

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