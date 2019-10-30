İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle kapatıldı
İstanbul'da sis nedeniyle kuzeyde İstinye-Yavuz Sultan Selim Köprüsü arasında gemi geçişleri çift yönlü kapatıldı.
İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle kuzeyde İstinye-Yavuz Sultan Selim Köprüsü arasında gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nın kuzeyde İstinye-Yavuz Sultan Selim Köprüsü arasında görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle gemi geçişlerinin saat 09.45'te çift yönlü olarak askıya alındığı bildirildi.
Açıklamada, sisin kalkmasının ardından Boğaz'ın gemi geçişlerine açılacağı belirtildi.