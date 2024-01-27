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Gündem İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Gündem

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Yeniakit Publisher
2024-01-27 23:09:00 -
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde makine arızası yapan SNP Pazar isimli genel kargo gemisi nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapandı.

İstanbul Boğazı'nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde SNP Pazar isimli genel kargo gemisinde makine arızası meydana geldi. Arıza nedeniyle boğaz trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde SNP PAZAR isimli 80 m boyundaki genel kargo gemisi makine arızası yaptı. Bunun üzerine bölgeye kurtarma ekibi yönlendirildi. İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği geçici olarak askıya alındı.

Konu ile ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden de bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Boğazı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde makine arızası yapan SNP PAZAR isimli 80 m boyundaki genel kargo gemisi için, KURTARMA-7 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır" denildi.

Kaynak: İHA
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