İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü!
Rus donanmasına ait 2 savaş gemisi sabah saat 06:45'de peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçti.
Rus donanmasının Karadeniz filosuna ait SB-38 Borda numaralı askeri römorkör ve 908 Borda numaralı Amiral Zakharin mayın tarama gemisi sabah saat 06:45'te peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.
Güvertedeki silahlı askerler dikkat çekti
Rus askeri gemilerinin Boğaz'dan geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge komutanlığına ait sahil güvenlik botları eşlik etti. Güvertesinde silahlı askerlerin olduğu görülen gemiler yaklaşık yarım saatte FSM Köprüsü'nün altına ulaştı. Gemiler bir buçuk saat sonra Boğaz'dan geçişini tamamlayarak Karadeniz'e açıldı. Öte yandan Doğu Karadeniz'de Yunanistan'la yaşanan gerilim sonrası İstanbul Boğazı'ndan askeri gemilerin geçişi vatandaşlar tarafından merakla izlendi.