  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü!
Gündem

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü!

Rus donanmasına ait 2 savaş gemisi sabah saat 06:45'de peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Yeniakit Publisher
2020-08-29 13:58:00 - 2020-08-29 14:01:00
İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü!

Rus donanmasının Karadeniz filosuna ait SB-38 Borda numaralı askeri römorkör ve 908 Borda numaralı Amiral Zakharin mayın tarama gemisi sabah saat 06:45'te peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Güvertedeki silahlı askerler dikkat çekti

Rus askeri gemilerinin Boğaz'dan geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge komutanlığına ait sahil güvenlik botları eşlik etti. Güvertesinde silahlı askerlerin olduğu görülen gemiler yaklaşık yarım saatte FSM Köprüsü'nün altına ulaştı. Gemiler bir buçuk saat sonra Boğaz'dan geçişini tamamlayarak Karadeniz'e açıldı. Öte yandan Doğu Karadeniz'de Yunanistan'la yaşanan gerilim sonrası İstanbul Boğazı'ndan askeri gemilerin geçişi vatandaşlar tarafından merakla izlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alnındaki bu lekeyi nasıl temizleyeceksin Fatih?
Gündem

Alnındaki bu lekeyi nasıl temizleyeceksin Fatih?

Fatih Portakal'ın FOX TV'den istifası akıllara, "Türkler PKK'ya teşekkür etmeli" şeklindeki skandal sözlerini getirdi. Ekranlarda terör örgü..
Başkan Erdoğan jest yapmıştı! Devlet Bahçeli arayıp endişesini dile getirdi
Gündem

Başkan Erdoğan jest yapmıştı! Devlet Bahçeli arayıp endişesini dile getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Adana’da yapılan köprüye, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli’nin adı verilmiş..
Aileler bu uygulamaya dikkat... Cepte çocuklara misyonerlik tuzağı!
Gündem

Aileler bu uygulamaya dikkat... Cepte çocuklara misyonerlik tuzağı!

Misyonerlik faaliyeti artık cep telefonlarına kadar girdi. Google Play’de Türkçe olarak kullanıma sunulan “Çocuklar İçin Kutsal Kitap” uygu..
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı