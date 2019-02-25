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İstanbul Boğazı'na yüzen sahneler geliyor

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın kültür-sanat projeleri kapsamında İstanbul Boğazı'nda iki adet yüzen platform yapılacağı belirtildi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 07:01
İstanbul Boğazı'na yüzen sahneler geliyor

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın, kültür-sanat projeleri kapsamında,İstanbul Boğazı'nda iki yüzen platform üzerinde gösteri merkezi yaptıracağı bildirildi.

Yıldırım'ın seçim ofisinden yapılan açıklamaya göre, İtalya'da Como Gölü'nde, Hollanda'da Amsterdam'da su üzerine kurulan platformların benzerleri İstanbul'da da yapılacak.

Yüzen platformlar, Yıldırım'ın kültür-sanat projeleri arasında yer alıyor. Bunlar hayata geçirildiğinde Türkiye'de bir ilk yaşanacak. Platformların biri Haydarpaşa'da sabit ve Boğaz manzaralı olacak. Burada konser ve sahne sanatları etkinlikleri yüzen mavna üzerine kurulacak dev sahnede hayat bulacak.

İkincisi ise Boğaz'da yüzer halde farklı noktalara taşınabilecek. "Boğaziçi Etkinlik Sahnesi" isimli platform aracılığıyla İstanbullulara eşsiz deneyim yaşatılacak.

Tamamen şeffaf olacak bu yüzer platform, Boğaz'ın imajını güçlendirecek. Boğaz siluetinde gerçekleştirilecek uluslararası etkinlikler dünyada da yankı yaratacak.

Boğaziçi Sahnesi, etkinlik olmadığı günlerde ise "Boğaziçi Müzesi, Sergi ve Seyir Alanı " olarak işlevlendirilecek, yer değiştirerek Boğaz'ın farklı bölgelerinde ziyaretçilere açılacak. 100 metre çapındaki alan, 7 bin 857 metrekare alana sahip olacak.

Bunların yanı sıra Arnavutköy ilçesinde ise "Dünya Sahnesi ve Açık Hava Tiyatrosu" yapılacak. Bu gösteri merkezi de dünya starlarının sahne alabileceği kalitede, üst düzey sahne sistemlerine sahip, festival ve büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek özellikte inşa edilecek.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 07:33
  1. İstanbul
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YORUM YAZ

  • HasanHasan56 dk önce
    Ekonomik kriz var bu ülkede.Seçim vaatleri bile luzumsuz tüketime yönelik maalesef.Yok yok bu ülke düzelmez asla düzelmez.

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