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Spor

İstanbul Binicilik Kulübünden minik sporculara jest

Pandemi dolayısıyla evden çıkamayan çocuk sporcuları, atlarıyla buluşturuldu

Yeniakit Publisher
2020-05-14 11:12:55 -
İstanbul Binicilik Kulübünden minik sporculara jest

İSTANBUL (AA) - SÜHA GÜR - İstanbul Binicilik Kulübü, pandemi dolayısıyla evden çıkamayan minik sporcuları için önemli bir jeste imza attı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde kalan çocuk sporcuları atlarıyla buluşturuldu.

AA muhabirine yapılan açıklamada, söz konusu yaş aralığındaki sporcuların uzun süredir sokağa çıkma kısıtlaması yaşadığı hatırlatırdı.

İstanbul Binicilik Kulübü Başkanı Mustafa Siyok ve asbaşkan Cahit Yavuz tarafından organize edilen etkinlik, Maltepe ilçesinde Saliha Yaman'a (9) ziyaretle başladı. Sürpriz buluşma, Saliha'nın oturduğu sitenin girişinde gerçekleşti. İkinci buluşma ise Çekmeköy'de Zeynep Arabacıoğlu (7) ve İpek Doğan'a (7) yapıldı.

Sporcuların çok sevdikleri atlarına kavuştukları için mutlu oldukları dikkati çekti.


- Sporcu aileleri, çocuklarının mutluluğunu paylaştı


İstanbul Binicilik Kulübünün gerçekleştirdiği dikkati çekici etkinlik, sporcu ailelerini de duygulandırdı.

Yapılan sürpriz dolayısıyla çok mutlu olduklarını belirten ebeveynler, bu durumun çocuklar için çok değerli olduğunun altını çizdi.

Saliha Yaman'ın annesi Sümeyya Yaman, "Bizim için büyük bir sürpriz oldu. Uzun zamandır atlara binemiyoruz, kulübe gelemiyoruz. Çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Zeynep Arabacıoğlu'nun babası Fatih Arabacıoğlu ise "Muazzam bir sürpriz oldu. Bundan büyük bir hediye olamaz bizim için. Hayal bile edebileceğimiz bir şey değil. Çok teşekkür ederiz. Dışarı çıkmasından ziyade atı görmesi onun için çok daha büyük mutluluk oldu." diye konuştu.

İpek Doğan'ın annesi İlkim Doğan da ziyaretle ilgili, "Çok değerliydi. Çok teşekkür ederiz. Aylardır at özlemi çekiyordu. Tek istediği şey kulübe gidip atları görmekti." değerlendirmesinde bulundu.

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