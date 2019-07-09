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İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuru şartları

İstanbul Bilgi Üniversitesi personel alımları ne zaman? İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi alımı 2019. İstanbul Bilgi Üniversitesi akademik personel alımı ne zaman? İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde akademik personel alımı ilanını yaptı. Üniversite alım duyurusunda 3 öğretim üyesinin alınacağını açıkladı. Peki İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim görevlisi personel alımları hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

09 Temmuz 2019 Salı 12:17
İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuru şartları

İstanbul Bilgi Üniversitesi personel alımları ne zaman? İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi alımı 2019. İstanbul Bilgi Üniversitesi akademik personel alımı ne zaman? İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde akademik personel alımı ilanını yaptı. Üniversite alım duyurusunda 3 öğretim üyesinin alınacağını açıkladı. Peki İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim görevlisi personel alımları hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır. 

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi alım ilan detayları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 12:17
  1. İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019

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