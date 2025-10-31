İstanbul Beyoğlu’nda skandal görüntü: Kadının boynuna tasma

Olay, Beyoğlu’nun Büyükhendek Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, U.Y. (27) isimli erkek, N.B. (57) adlı kadının boynuna tasma takarak sokakta gezdirdi. Kalabalık cadde üzerinde yaşanan bu olay, çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında gerçekleşti.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

U.Y.’nin olayı cep telefonuyla kaydedip sosyal medya hesabında paylaşması büyük infial yarattı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan görüntüler, “kadına hakaret”, “insan onuruna saldırı” ve “ahlaki sınırların ihlali” olarak yorumlandı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Tepkiler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, paylaşılan videoyla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucu şüpheliler U.Y. ve N.B. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

“HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK”TEN TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.