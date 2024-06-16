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Gündem İstanbul Beyoğlu'nda kaçan kızgın boğa 2 kişiyi yaralayarak mezarlığa daldı
Gündem

İstanbul Beyoğlu'nda kaçan kızgın boğa 2 kişiyi yaralayarak mezarlığa daldı

Yeniakit Publisher
2024-06-16 11:29:00 - 2024-06-16 11:34:10

Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu yıl da üst üste kaçan boğa haberleri geliyor. İstanbul Beyoğlu'nda kaçan kızgın boğa ortalığı birbirine kattı. Mezarlığa dalan boğa iki kişiyi yaraladı, kabir ziyaretine gelenler anonsla boşaltıldı. Yaşananlar kameralara yansıdı.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kesim için alana götürülmek istenen kurbanlık boğa, sahibinin elinden kaçtı.

Dakikalarca kovalanan kurbanlık en sonunda Kulaksız Mezarlığı'na daldı.

İçerideki çiçek satıcısı kadını ve mendil satan bir çocuğu yaralayan boğa ardından mezarın üstüne çıktı. Sahibinin ihbarı üzerine olay yerine belediye ekibi sevk edildi.

İKİ YARALI

İki kişinin yaralanması nedeniyle de gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla çevredeki hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Polis ekipleri, belediye ekibi ve vatandaşlar ise kızgın boğayı zapt etmeye çalıştı. Ancak boğa bir türlü etkisiz hale getirilemeyince devreye belediye ekibi girdi.

MEZARLIĞA DALDI

Ekipler hayvana uyutucu iğne fırlattı ancak kızgın boğa kaçmaya devam etti. Birkaç iğne daha atılması sonrasında boğa olduğu yere yığılınca ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Boğa ardından sahibine teslim edildi. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

 

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