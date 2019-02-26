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İstanbul BBSK, Onico Varşova’yı İstanbul’da ağırladı

İstanbul BBSK Erkek Voleybol takımı, Polonya Ligi’nin güçlü ekiplerinden Onico Varşovaile dostluk maçında karşılaştı.

26 Şubat 2019 Salı 19:10
İstanbul BBSK, Onico Varşova’yı İstanbul’da ağırladı

İstanbul BBSK Erkek Voleybol takımı, Polonya Ligi’nin güçlü ekiplerinden Onico Varşovaile dostluk maçında karşılaştı. İki takımın temsilcileri, dostluk maçı öncesinde bir araya geldi.


İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Erkek Voleybol takımı, Polonya temsilcisi Onico Varşova ile İstanbul’da dostluk maçı yaptı. Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda yapılan maç öncesi iki kulübün başkanları ve İstanbul BBSK Erkek Voleybol takım kaptanı Özkan Hayırlı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.


Polonya liginin en güçlü ekiplerinden birini İstanbul’da ağırladıklarını belirten takım kaptanı Özkan Hayırlı, “Rakibimizi Polonya’nın en iyi takımlarından biri. Yazın Dünya Şampiyonasında Milli takımında MVP olan birkaç oyuncuya sahip ve liglerinde de ikinci sırada olan bir takım. Çok güzel bir dostluk maçı yaşatmak için buradayız. Kendilerine hoş geldiniz diliyorum. Geçen sene Türkiye üçüncüsü olarak ligi bitirdik. Bu sene de tamamen Türk oyuncularla beraber oynuyoruz. Çoğumuz da milli takım oyuncusuyuz. İnşallah bu sene finali oynamak istiyoruz. Lige Şampiyonlar Ligi elemesinde yaşanan sakatlıklar sonucu kötü başladık ama bundan sonrası daha iyi olacak. Kupa Volley’de de yolumuza devam ediyoruz. Orada da favori takımlardan biriyiz” dedi.



Başkan Deniztoker: “Son 8’de daha iyi olacağız”


Avrupa’nın dev kulüplerinden birine misafirperverlik yaptıklarından dolayı mutluluk duyduklarını söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediyespor Başkanı Celaletin Deniztoker, “Onico Varşovagibi Avrupa devini ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Onları ülkemizde en iyi şekilde ağırladık. Takıma dönecek olursak, sezon bizim isteklerimizin biraz altında başladı. 3-4 haftadır toparlanma sürecindeyiz. Son 8’de daha iyi bir performans göstereceğiz” dedi.


En az 25 sporcuyu 2020 olimpiyatlarına göndermek istediklerini belirten Başkan Deniztoker, “2020 Olimpiyatlarına şu an için 40’a yakın sporcumuz pota içinde. Hedefimiz en az 25 oyuncuyu olimpiyatlara göndermek olacak” ifadelerini kullandı.



Turcyzn: “Bu davet işbirliğimizi güçlendirecek”


Onico Varşova sahibi Tomasz Turczyn ise bu davetin iki kulübün işbirliği açısından önemli olduğuna dikkat çekerek, “Bizi bu maça davet ettikleri için İstanbul İBBSK’ya çok teşekkür ediyorum. Bu maç bizim dostluğumuzu ve işbirliğimizi güçlendiren bir organizasyon olacak. Biz Polonya takımları olarak Türk ekipleriyle hep zor maçlara çıkarıyoruz. Türkiye’nin kulüpleri çok güçlü. Aynı şekilde milli takımı da güçlü bir kadroya sahip” ifadelerini kullandı.


Sezon sonunda liglerinde şampiyon olacaklarına inandıklarını söyleyen Turczyn, “Şu an ligde ikinci yarıya başlayacağız. Sezon sonunda başarılı olmak istiyoruz. Bu dostluk maçı da bize büyük tecrübe kazandıracak ve sezon sonunda şampiyon olacağız” dedi.


Dostluk maçı öncesinde İstanbul BBSK Başkanı Celalettin Deniztoker, Unico VarşovaBaşkanı Tomasz Turczyn ve iki takımın başantrenörleri birbirlerine plaket takdimi yaptı. Ardından iki takımın oyuncuları basın mensuplarına poz verdi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 19:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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