İstanbul BBSK, ONICO Varşova’ya 3-2 mağlup oldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Erkek Voleybol takımı, dostluk maçında Polonya Ligi’nin güçlü ekiplerinden ONICO Varşova’ya 3-2 mağlup oldu.26 Şubat 2019 Salı 21:43
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Erkek Voleybol takımı, dostluk maçında Polonya Ligi’nin güçlü ekiplerinden ONICO Varşova’ya 3-2 mağlup oldu.
İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan ve oldukça çekişmeli geçen maçı 28-26, 21-25, 19-25, 25-23 ve 16-18’lik setler sonucunda konuk ekip ONICO Varşova 3-2 kazandı.
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