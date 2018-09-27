İstanbul BB, Avrupa'da turladı

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası 1. eleme turu rövanş maçında sahasında Çekya ekibi Dekstone Svitavy’yi 98-78 yenerek tur atladı. Turuncu lacivertli ekip deplasmanda oynadığı ilk maçı 99-74 kazanmıştı.

İBB Cebeci Kompleksi’nde oynanan rövanş mücadelesine İBB Spor Kulübü, Thompson’ın pota altından, Holloway’in ise dış atışlardan kaydettiği sayılarla etkili başladı. Turuncu lacivertli ekip ilk periyodu 29-20 devreyi ise 60-43 önde tamamladı.



İkinci yarıda rakibine çok iyi savunma yaparak sayı şansı tanımayan İBB Spor Kulübü, 25. Dakikada farkı 20 sayıya çıkardı: 71-51. Luka Babic, Ramazan Tekin ve Bekir Karlı’nın sayılarıyla farkı açan Büyükşehir Belediyespor 3. Periyotu 79-58 maçı ise 98-78 kazanmayı başardı.



Lulea maçı 3 Ekim’de İstanbul’da



Çek temsilcisi Turi Svitavy’i eleyen İBB Spor Kulübü, 2. ön eleme turunda İsveç’in BC Lulea takımıyla karşılaşacak. İlk maç 3 Ekim’de İstanbul’da, rövanş maçı ise 10 Ekim’de İsveç’te oynanacak. Turuncu-lacivertliler bu turu da geçerse gruplara kalma hakkını elde edecek.İBB Spor Kulübü Basketbol Takımı Sayı İstatistikleri: Holloway 14, Mert Gizir 3, Babic 16, Kulig 9, Thompson 26, Mert Çevik 9, Sabahattin Can Göndür 5, Ahmet İlker Tunali, Ali Berent Kavaklioğlu 4, Ramazan Tekin 4, Berkay Büyükbayrak 5, Bekir Karlı 3