TOKİ konutları başvuruları. TOKİ konutları hak sahiplerinin kafasına takılan pek çok soru bulunmakta. 50 bin projeli TOKİ konutlarına vatandaşlar büyük bir ilgi gösteriyor. Konut fiyatları, taksit miktarları ve başvuru şartları belli oldu. TOKİ’den ev çıktı peşinatı ne zaman ödeyeceğim? İstanbul Başakşehir Kayabaşı’nda hak sahibi olanlar ne zaman peşinat yatıracak?

TOKİ peşinat ne zaman ödenir sorusunun detayları şu şekilde; 67 il 140 projede üretilecek olan 50 bin adet sosyal konut için toki peşinat ödeme zamanı sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecek.

TOKİ'ye peşinat ödeyecek miyim?

Alt gelir grubuna üretilen konutlar için ilanda belirtilen miktarda peşinat alınmaktadır. Peşinatın, sözleşme sırasında aracı bankaya yatırılması gerekmektedir.

TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?

Sözleşme imzalama tarihini takip eden aydan itibaren taksit ödemeleri başlamaktadır.

TOKİ ödeme koşullarım ne olacak?

Aylık taksit miktarı, başvuru ilanlarında belirtilmektedir.

TOKİ’den konut satın alanlara tapuları ne zaman teslim ediliyor?

TOKİ’den konut alanlara tapuları borçlarının bitiminden sonra teslim edilmektedir.

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