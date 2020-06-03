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Spor

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden Adil Gevrek'in babası için başsağlığı mesajı

Yeniakit Publisher
2020-06-03 18:15:33 -
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden Adil Gevrek'in babası için başsağlığı mesajı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in babası Ömer Gevrek'in vefat etmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ, turuncu-lacivertlilerin sosyal medya hesaplarında yer verilen mesajında "Yeni Malatyaspor'un değerli başkanı Adil Gevrek'in babası Sayın Ömer Gevrek'in ani bir kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, Yeni Malatyaspor ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

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