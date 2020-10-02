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Gündem İstanbul Barosu'ndan itiraf gibi rapor! FETÖ ve DHKP-C'ye destek...
Gündem

İstanbul Barosu'ndan itiraf gibi rapor! FETÖ ve DHKP-C'ye destek...

İstanbul Barosu'nun yayınlanan geçen döneme ait çalışma raporunda, adeta terör örgütlerine destek itiraf edildi. Raporda, DHKP-C terör örgütünün hukuk bürosu olan Halkın Hukuk Bürosu, Grup Yorum ve FETÖ gibi terör örgütlerine geniş yer verildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 13:19:00 -
İstanbul Barosu'ndan itiraf gibi rapor! FETÖ ve DHKP-C'ye destek...

İstanbul Barosu, yarın toplanması beklenen Genel Kurul için geçtiğimiz döneme ait çalışma raporunu yayınladı. Baronun yayınladığı rapor DHKP-C terör örgütüne, Halkın Hukuk Bürosu'na, Grup Yorum'a ve FETÖ üyeliğinden yargılanan kişilere geniş yer ayırılarak adeta terör örgütlerine destek itiraf edildi.

Detaylarla anlatıldı

Raporda, DHKP-C terör örgütüne müzik yoluyla eleman kazandırma faaliyetleri ile bilinen Grup Yorum için açılan iki davanın İstanbul Barosu tarafından yakından takip edildiğine ve İstanbul Barosu'nun Grup Yorum üyelerinin tutuklu bulunduğu Silivri 9 Numaralı F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda incelemelerde bulunarak yargılamalara ilişkin detaylı rapor hazırladığına ilişkin detaylar yer alıyor. Ayrıca raporda, İstanbul Barosu'nun İstanbul Tabip Odası, Sanatçılar Girişimi ve Sanat Meclisi, Grup Yorum üyeleri için İstanbul Barosu merkez binada basın toplantısı düzenlediği belirtiliyor.

FETÖ detayı

Ayrıca terör örgütlerine desteği itiraf eden Çalışma Raporu'nda İstabul Barosu'nun FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklu bulunan Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan’ın da aralarında bulunduğu altı sanığın davasının İstanbul Barosu tarafından gözlemci sıfatıyla izlendiği ve raporlaştırıldığı da belirtiliyor.

Terörist Ebru Timtik olayı

Öte yandan bilindiği üzere cezaevinde başlattığı ölüm orucu sonucu hayatını kaybeden DHKP-C’li terörist avukat Ebru Timtik’in fotoğrafı baro binasına asılmıştı. Tepki çeken olay sonrası baronun terörle ilişkisi sorgulanmaya başlamıştı.

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