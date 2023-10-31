İstanbul Barosu Gezici Can Atalay için baroları eyleme çağırdı!
Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Gezi kalkışmacılarından Can Atalay hakkındaki AYM kararı Yargıtay'a gönderildi.
Anayasa Mahkemesince verilen "ihlal" kararını değerlendiren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, bunun yerel mahkemece verilen karara ilişkin olmadığı gerekçesiyle dosyanın Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderilmesine hükmetti.
İstanbul Barosu'ndan tüm barolara ayaklanma çağrısı!
İstanbul Barosu Gezi kalkışmacısı Can Atalay için tüm barolara eylem çağrısı yaptı.
İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Atalay'ın tahliye edilmemesi üzerinden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını hedef aldı.
Saraç, 2 Kasım'da tüm illerin baro başkanlarını ve avukatları adliyeye çağırdı.