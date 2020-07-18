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Gündem

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu'ndan teröristler için skandal çağrı

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, terör örgütü DHKP-C üyeliğinden hüküm giyen ve cezaevinde eylem başlatan Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için skandal bir çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 15:58:00 -

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, 2017 senesinde düzenlenen operasyonla yakalanan ve çıkarıldıkları mahkemece terör örgütü DHKP-C üyeliği suçundan hüküm giyen Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için bir mesaj yayımladı.

DHKP-C'li iki ismin cezaevinde eylem başlattığına dikkat çeken Durakoğlu, baro üyelerine ve hukuk camiasına seslenerek, "Onlara kayıtsız kalmayalım" ifadelerini kullandı.

DHKP-C'li Ebru Timtik kimdir?

Avukat Ebru Timtik, terör örgütü DHKP-C'nin Türkiye sorumlularından Kamile Kayır'la aynı bölmede yakalandı. Çok sayıda DHKP-C'li teröristin avukatlığını yaptığı belirtlenen Timtik, 2019'da düzenlenen operasyonla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHKP-C'li Aytaç Ünsal kimdir?

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın Çağlayan Adliyesi'ndeki makam odasında DHKP-C'li teröristlerce şehit edilmesinin ardından başlatılan operasyonlar kapsamında, Çağdaş Hukukçular Derneği mercek altına alındı. DHKP-C'nin avukatlık yapılanmasına yönelik, aralarında Aytaç Ünsal'ın da olduğu 17'si tutuklu 2'si firari 20 kişi "örgüt yöneticisi ve üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

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Yorumlar

Deli İbo

Türk Milleti'ne arkanızı dönüp, teröristlere kucak açtığınız için, bu Milleti kucaklayacak alternatif baro kuulacağını daha anlamadınızmı. Bundan sonra 3-5 çapulcu ile uluyup durursunuz, en sonunda da paketlenip o çok sevdiğiniz teröristlerle kucak kucağa yatarsınız. Sizi avukatlığınız ve hukuk ilmide kurtaramayacak.
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Demir

Kendiside ........ CHP bu mahluklara niye sahip cıkıyor
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